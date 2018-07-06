İsviçre Bankası İyi Çalışan Ekonomistini Klonladı

İsviçre’nin önemli yatırım bankalarından bir tanesi olarak gösterilen UBS, işini iyi yapan Şef Ekonomist pozisyonundaki çalışanını klonlayarak, aynı anda 100 müşteriyle iletişime geçebilir hale getirdi.

Bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünen hikaye, UBS Companion ismi verilen projeyle birlikte başladı. Tek bir çalışanının daha fazla müşteriye hizmet verebilmesi adına çalışmalar yürüten UBS, çalışanlarını klonlamanın yollarını aradıktan sonra ilk denemesini Şef Ekonomist Daniel Kalt üzerinde gerçekleştirdi. Proje kapsamında Avustralya merkezli yapay zeka şirketi FaceMe ile birlikte çalışan banka, 120 HD kamerayla Daniel Kalt’ın binlerce fotoğrafını çektikten sonra çalışanının birebir bilgisayar modelini (yukarıdaki resimde görüldüğü gibi) ortaya çıkarmayı başardı.

IBM tarafından geliştirilen teknolojiler yardımıyla geliştirilen Daniel Kalt’ın birebir bilgisayar modellemesi, sonrasında yapay zeka teknolojileriyle desteklendi. Geliştirilen yazılım sayesinde Daniel Kalt'ın dijital halinin, müşterileri karşılayabildiği ve sorulan sorulara Daniel Kalt gibi cevap verebildiği söylendi.

Yapılan ilk denemelerin ardından müşterilerin gerçek bir insanla konuştukları kanısına vardıklarını söyleyen UBS yetkilileri, aynı proje kapsamında geliştirilen bir başka dijital yardımcı Fin’in ise müşterilere parasal işlemler konusunda yardım ettiğini dile getirdiler. Çalışanlarının yerine yapay zeka sistemleri geçirmek gibi bir isteklerinin bulunmadığını söyleyen yöneticiler, iyi çalışanlarının daha fazla müşteriyle sohbet edebilmesinin önünü açmak istediklerini kaydettiler.