  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. İsviçre Bankası İyi Çalışan Ekonomistini Klonladı

İsviçre Bankası İyi Çalışan Ekonomistini Klonladı

Daniel Kalt klon
YORUM YAZ

İsviçre’nin önemli yatırım bankalarından bir tanesi olarak gösterilen UBS, işini iyi yapan Şef Ekonomist pozisyonundaki çalışanını klonlayarak, aynı anda 100 müşteriyle iletişime geçebilir hale getirdi.

UBS Daniel Kalt

Bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünen hikaye, UBS Companion ismi verilen projeyle birlikte başladı. Tek bir çalışanının daha fazla müşteriye hizmet verebilmesi adına çalışmalar yürüten UBS, çalışanlarını klonlamanın yollarını aradıktan sonra ilk denemesini Şef Ekonomist Daniel Kalt üzerinde gerçekleştirdi. Proje kapsamında Avustralya merkezli yapay zeka şirketi FaceMe ile birlikte çalışan banka, 120 HD kamerayla Daniel Kalt’ın binlerce fotoğrafını çektikten sonra çalışanının birebir bilgisayar modelini (yukarıdaki resimde görüldüğü gibi) ortaya çıkarmayı başardı.

IBM tarafından geliştirilen teknolojiler yardımıyla geliştirilen Daniel Kalt’ın birebir bilgisayar modellemesi, sonrasında yapay zeka teknolojileriyle desteklendi. Geliştirilen yazılım sayesinde Daniel Kalt'ın dijital halinin, müşterileri karşılayabildiği ve sorulan sorulara Daniel Kalt gibi cevap verebildiği söylendi.

Yapılan ilk denemelerin ardından müşterilerin gerçek bir insanla konuştukları kanısına vardıklarını söyleyen UBS yetkilileri, aynı proje kapsamında geliştirilen bir başka dijital yardımcı Fin’in ise müşterilere parasal işlemler konusunda yardım ettiğini dile getirdiler. Çalışanlarının yerine yapay zeka sistemleri geçirmek gibi bir isteklerinin bulunmadığını söyleyen yöneticiler, iyi çalışanlarının daha fazla müşteriyle sohbet edebilmesinin önünü açmak istediklerini kaydettiler.

Yapay Zeka Ne Değildir? TEKNOLOJİ Yapay Zeka Ne Değildir?
Yapay Zeka Halüsinasyon Görebiliyor TEKNOLOJİ Yapay Zeka Halüsinasyon Görebiliyor
Yapay Zeka Müzik Klibi Yaptı! TEKNOLOJİ Yapay Zeka Müzik Klibi Yaptı!

 

Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | teknoloji
ETİKETLER: klonlama

YORUMLAR