İsviçre Covid-19 Aşısı için Tarih Verdi

SARS-CoV-2 için geliştirilen ilaç ve aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken yaşanan gelişmeler hakkında ardı ardına pek çok açıklama ile karşılaşıyoruz. Bu noktada öne çıkan ülkelerden birisi olan İsviçre Covid-19 aşısı hakkında merak edilen bazı detaylara açıklık getirdi.

Covid-19 Aşısı Ne Zaman Hazır Olacak?

Mevcut durumda Covid-19 ile mücadele edebilecek bir aşı ve ilaç için çalışmalar sürdürülürken Oxford Üniversitesi, BioNtech ve Bern Üniversitesi diğerlerine nazaran daha önde yer alıyor. Bern Üniversitesi Bağışıklık Ekibi Başkanı Dr. Martin Bachmann yaptığı duyuruda klinik testlerin ne zaman başlayacağını ve aşının ne zaman hazır olacağını açıkladı.

"Eylül ayında klinik testler başlayacak. Çok hızlı ilerledik çünkü Çin'de virüs çıkar çıkmaz hızlıca temasa geçip bilgileri aldık. Yıl sonuna doğru hazır olur."

Eylül ayında başlaması planlanan klinik testlerde iki yüz ya da daha fazla gönüllü üzerinde denemeler yapılacakken alınacak sonuçlara bağlı olarak son aşamaya geçilecek. Son aşamada ise yirmi bin kişilik bir kitle üzerinde denemeler yapılacak. Tabii bu sürecin normalde çok ama çok daha uzun bir sürece yayıldığını vurgulayalım. Yani mevcut çalışmalar, tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir hızda sürdürülüyor.

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada da aşının bu yılın sonunda hazır olmasının beklendiği belirtilmişti. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce virüs için geliştirilen aşı ne zaman hazır olacak? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.