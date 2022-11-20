İtalyan Kasabasına Taşınıp Ev Alana 30 Bin Euro Hediye

İtalya'nın Lecce ilinde bulunan bir kasaba olan Presicce, uzun yıllardır nüfusunu kaybetmesini engellemek için ilginç bir yola başvurdu. Presicce'de bulunan yetkililer, kasabaya yerleşip ev satın alma sözü verenlere 30 bin euroya kadar para verileceğini açıkladı.

Presicce halkının bu kararı almasındaki en önemli neden, bölge nüfusunun günden güne azalması. Proje kapsamında kasabanın merkezinde yer alan birçok eski ev satışa çıkarılacak.

Evler Metrekare Başına 500 Eurodan Başlıyor

İlk olarak 5. yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan kasaba, 15. yüzyıla kadar İtalya'nın en önemli zeytinyağı üreticilerinden biri olarak biliniyordu. Ancak Rönesans sonrasında kasabanın eski şaşaası kalmadı.

Kasaba yetkilileri, özellikle 1991 yılından önce yapılan evleri satışa çıkararak bölgeye yeniden canlılık vermek ve kasabayı eski günlerine geri döndürmek istiyor. 30 bin euro destek alabilmek için 1991 ve öncesinde yapılan evleri satın almanız gerekiyor.

An itibarıyla kasabadaki evlerin metrekare fiyatı 500 euro olarak karşımıza çıkıyor. Kasabadaki en ucuz evler ise 25 bin euro bandında. Komşu kasaba Acquarica ile birleşen Presicce, anlaşmadan elde edilen gelir sayesinde uzun yıllar boyunca bu kampanyayı desteklemek istiyor.

Kasabaya taşınanlara evin büyüklüğü ve restorasyon bedelleri göz önüne alınarak 30 bin euroya kadar destek verilecek.