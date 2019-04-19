İtfaiye Teşkilatları Drone Kullanmaya Başlıyor

Çin merkezli drone üreticisi DJI ve Los Angeles İtfaiye Departmanı arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma sonrasında itfaiye ekiplerine drone kullanımının öğretileceği ve acil müdahalelerde drone’ların kullanılmaya başlanacağı dile getirildi.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticilerinden bir tanesi olan DJI, sivil drone kullanımını resmi kurumlara yaymak üzere çeşitli programlar hazırlamıştı. Yapılan ilk anlaşmalardan bir tanesi ise Los Angeles İtfaiye Departmanı (LAFD) ile imzalandı. Anlaşmayla DJI’ın itfaiye teşkilatını drone’ları acil müdahale aracı olarak kullanmak üzere eğiteceği duyuruldu.

Konuyla ilgili DJI tarafından yapılan açıklama ise şöyle oldu: “Ülkenin önde gelen kamu güvenlik kurumlarından biri olan LAFD ile ortaklığımızı güçlendirmek, DJI’nın kamu güvenliği sektörüne yönelik olarak oluşturulan drone teknolojisinden faydalanmalarına yardımcı olmak için heyecan duyuyoruz. İki yönlü işbirliğimiz sayesinde DJI, ülkedeki en karmaşık kentsel ortamlardan birinde acil durumlar için dronları kullanmanın karmaşıklığı hakkında değerli bilgiler edinecek. Bu anlaşma, LAFD'nin ve dünyadaki lider kamu güvenlik kurumlarının hayat kurtaran drone teknolojisinden daha fazla değer kazanmasını sağlayacak yeni teknolojileri geliştirmeye devam etmemize olanak sağlayacaktır.”

Kısaca DJI ve LAFD arasında yapılan anlaşma gereğince, drone’lar yangınlar sırasında yanan bölgeleri ayrıntılı görmek, yapılacak müdahalenin planını daha iyi yapmak gibi olaylar için kullanılacağı belirtildi. Drone’lara takılacak termal kameralar ile yangınların yoğunluğu ve hangi bölgede daha fazla olduğu görülebileceği, yıkılan köprülerde yıkılan bölgelerin uzunluğu ölçülebileceği ve birçok görevin helikopter kaldırmadan yapılabileceği aktarıldı.