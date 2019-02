İyi Korunmuş Bir Super Mario Kartuşu Rekor Fiyatla Satıldı

Retro oyun sevenlerin ağızlarının sularını akıtacak bir açık artırma, dün itibarıyla düzenlendi. 1985 yılında yayınlanan ve bugüne kadar kapağı dahi açılmayan Super Mario Bros. NES kartuşu, dünya rekoru kırarak 100,150 dolara satın alındı.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Heritage Auctions isimli açık artırma evindeki satış, küçük bir rekorun kırılmasına vesile oldu. İlk günkü durumunda olduğu söylenen Super Mario Bros. oyunun en iyi korunmuş NES kartuşu olarak tanıtılmıştı. 1985 yılından 1994 yılına kadar Super Mario Bros’un NES kartuşunu basmaya devam eden Nintendo, ilk iki seri kartuşu test satışları yaptığı Los Angeles ve New York’ta üzerinde küçük bir etiketle satışa sunmuştu. Bu sebeple oyunun etiketli kartuşlarının iyi korunmuş hallerini bulmak oldukça zordu.

Sınırlı sayılarda basılan etiketli kartuşlar arasından bu kadar iyi durumda olanı olarak tanıtılan Super Mario Bros kartuşu, 6 Şubat tarihinde Heritage Auctions’ın kurucu ortaklarından Jim Halperin ve iş ortakları tarafından satın alınmıştı. Açık artırma evi tarafından gönderilen basın bülteninde yapılan tanım ise şöyle olmuştu: “Super Mario Bros. gelmiş geçmiş en tanınmış oyunlardan biri olmasınının yanı sıra 1985 yılında oyun sektörünü de kurtarmıştı. Nadirlik, popülerlik ve koleksiyonerlerle alaka düzeyi açısından, bu oyunda her şey var. Mario, dünyanın en tanınmış kurgusal ve kurgusal olmayan karakteri, Mickey Mouse'dan bile daha fazlası.”

