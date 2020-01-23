İzinsiz Mesaj Atan Doktora KVKK Şoku!

Bir doktor hastasına izinsiz olarak mesaj attı. Sonrasında ise olanlar oldu!

Doktor Hayatının Şokunu Yaşadı!

Hastanın telefonuna izin almadan reklam mesajı gönderen doktora 50 bin TL para cezası kesildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ceza yağdırmaya devam ediyor. Hasta reklam mesajı gönderen doktoru kurula şikayet ettii. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), hastanın şikayeti üzerinde harekete geçti. Emsal bir karara imza atan KVKK, doktora 50 bin TL para cezası kesti.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu cezanın gerekçesi hakkında şu cümleleri söyledi:

"Kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği kanunlarda açıkça öngörülmüştür. İlgili kişinin veri sorumlusu doktor hakkındaki başvurusunda yer alan iddialar ile ilgili olarak kurul soruşturma başlatmıştır. Veri sorumlusu doktor tarafından ilgili kişinin açık rızası veya kanunda belirtilen diğer işleme şartları olmaksızın cep telefonuna reklam amaçlı mesaj gönderilmiştir. Veri sorumlusu hakkında kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı kanaatine varılmıştır."

Ceza kesilen doktor konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Sizler Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun kestiği ceza hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!