İzmir'e Facebook İstasyon Açılıyor

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Facebook, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Habitat Derneği’nin (Habitat) İstanbul’da faaliyete geçirdikleri topluluk merkezi Facebook İstasyon'un uydu merkezlerinden birinin İzmir'de açılması için hazırlıklara başlandı.

Bornova Dramalılar Köşkü’nde bir protokol imza töreni gerçekleştirildi.

İzmir İstasyon Açılıyor

İstanbul’daki Facebook İstasyon’dan sonra Samsun, Denizli, Kırklareli, Adana, Mersin, Van, Trabzon, Bursa ve Ankara’da protokolleri imzalanan ve Facebook’un Türkiye’deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen topluluk merkezlerinin sonuncusu olan İzmir İstasyon, Türkiye’deki insanları, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirmeye ve ülke ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak.

İzmir İstasyon, farklı sosyal gruplara ve topluluklara bir araya gelerek fikir paylaşımında bulunabilecekleri ve çalışabilecekleri fiziksel bir alan sunarken, aynı zamanda şehirdeki işletmelere küresel pazarlara ulaşmaları ve iş arayışında olan bireylere iş bulmaları için de destek olmayı hedefliyor.

Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür açıklamasında şunları söyledi: