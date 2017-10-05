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İzmir’in Trafik Sistemi ‘Akıllanıyor’

İzmir’in Trafik Sistemi ‘Akıllanıyor’
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, trafik yoğunluğuna göre düzenleme ve yönlendirme yapan 'Akıllı Trafik Sistemi' uygulamaya geçti.

Sistemin yönetildiği İzmir Ulaşım Merkezi'nde (İZUM) düzenlenen toplantıda bilgi veren Ulaşım Daire Başkanı Kader Sertpoyraz, Amsterdam'daki Intertraffic Fuarı'nda en iyi proje ödülünü kazanan sistemin kentin trafik yükünü önemli ölçüde azaltacağını söyledi.

İzmir'in kent içi ulaşımdaki ana akslarını oluşturan tüm cadde, bulvar ve kavşaklarda izleme, denetleme ve trafiği yönlendirme imkanı sunan sistemin 5 bin kamera ve 10 bin akıllı cihazla yönetildiğine işaret eden Sertpoyraz, büyük bir algoritmik yazılımla işlenen bilgilerin anında uygulamaya geçtiğini aktardı.

Sertpoyraz, "Yollarda bulunan sensörler, geçen araçları sayıyor. Belli bir araç sayısına geldiğinde sistem, 'Artık bu kavşak koluna geçiş vermeliyim', 'Şuradaki kavşak standardın üzerinde kuyruklandı, sağdan gelenler beklesin' gibi emirlerle trafik ışıklarını ayarlıyor” dedi.

Trafiğin yoğun olduğu yerlerin yeşil renkte görüneceğini ifade eden Sertpoyraz, itfaiye araçlarının ve belediye otobüslerinin sisteme tanımlandığını söyledi. Yakın bir zamanda ambulansların da sisteme entegre edileceği belirtildi. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Türkiye'de sistemi ilk uygulayan belediye olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Akıllı trafik sistemi uygulanmadan önce 35 dakikada gidilen bir güzergah 14 dakikaya düştü. Ciddi bir tasarruf sağlanıyor. Sistem trafik ihlali yapanların hem plakasının hem ihlal miktarının belirlenmesi ve takip edilmesi gibi işlevlere de sahip." diye konuştu.

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ETİKETLER: izmir akıllı ulaşım sistemleri

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