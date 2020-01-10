Jabra Elite Active 75t Özellikleri ve Fiyatı (CES 2020)

Jabra, CES 2020 fuarında gerçek kablosuz spor kulaklıkları Elite Active 75t’yi tanıttı. Beğenilen Elite 65t’nin geliştirilmiş sürümü Elite Active 75t, kulaktan düşmeyen tasarımı, 28 saate kadar kullanım süresi ile dikkat çekiyor. Jabra’nın yeni kulaklıkları Elite Active 75t özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Ofiste, yolda, sporda, açık havada her kullanım için ideal kulaklıklar geliştiren ünlü markalardan Jabra, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’de yeni gerçek kablosuz kulaklıklarını sergiledi. Üstün kaliteli aramalar ve müzik, kompakt tasarım ve konforu buluşturan Jabra Elite Active 75t, 4 mikrofonlu arama teknolojisi ile çevrenizdeki rahatsız edicic gürültüler engelliyor, gürültülü ve rüzgarlı ortamlarda bile gelen aramalarınızı rahatça cevaplamanızı sağlıyor. Tek şarjla 7.5 saate kadar, şarj ünitesi ile toplamda 28 saate kadar batarya (pil) süresi sunuyor. Hızlı şarj etme özelliği sayesinde 15 dakika şarjla 1 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 4. nesil gerçek kablosuz teknolojisi ile müzik ve aramalar için daha stabil bir bağlantı sağlıyor, seste kopma, bölünme gibi sorunlar yaşatmıyor. IP57 sertifikasına sahip olmasıyla sporda günlük kullanımda yağmurda her koşulda rahat kullanım sunuyor. HearThough özelliğini kullanarak çevrenizdeki sesleri tercih ettiğiniz seviyede duyabiliyorsunuz. Bluetooth 5.0 ile telefona kusursuzca bağlanan Elite 75t, Siri, Google Asistan, Alexa gibi sesli asistanlara tek tuş üzerinden erişme kolaylığı sunuyor.

Jabra Elite Active 75t Özellikleri

Ses Pasif Gürültü Önleme (PNC) Evet Giden sesteki gürültüyü azaltma Evet, 4 mikrofonlu arama teknolojisi Rüzgâr gürültüsü koruması Evet Desteklenen ses codec’leri SBC, AAC Hoparlör ebatları 6 mm Hoparlör bant genişliği 20 Hz - 20 kHz (müzik) 100 Hz - 8 kHz (arama) Mikrofon türü 4 x MEMS Mikrofon bant genişliği 100 Hz - 10 kHz Uyum ve Konfor Tasarım Gerçek kablosuz kulak içi kulaklıklar EarGel Evet (S, M ve L) Batarya Müzik ve konuşma süresi Kulaklıklarda 7,5 saate kadar ve şarj kutusu ile 28 saate kadar Uyku modu 15 dakika boyunca bağlantı yoksa veya 60 dakika boyunca kullanılmazsa otomatik olarak kapanır (Sound+ uygulaması üzerinden yapılandırılabilir) Bekleme süresi 6 ay Şarj süresi 2 saat ve 20 dakika (500 mA’lik orijinal USB duvar şarj cihazı ile tam şarj edildiğinde) Hızlı şarj Kulaklıklar şarj biriminde 15 dakika şarj edildiğinde 60 dakikaya kadar Bağlanabilirlik Bluetooth 5.0 Desteklenen Bluetooth profilleri HSP v1.2 , HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, SPP v1.2 Çalışma mesafesi 10 metreye (33 fite) kadar Eşleştirilebilen cihaz sayısı En fazla 8 Çoklu bağlantı Aynı anda iki cihaz bağlanabilir Müziği otomatik olarak duraklatma Evet, bir kulaklık kulaktan çıkarıldığında Otomatik güç açma/kapatma Kulaklıklar şarj biriminin dışındayken “AÇIK” 15 dakika boyunca bağlantı yoksa veya 60 dakika boyunca kullanılmazsa “KAPALI” Genel Kutu içeriği Kulaklıklar, şarj birimi, USB-C kablosu (300 mm), 3 çift silikon EarGel, garanti ve uyarı belgeleri Ambalajın ebatları 124,2 x 187,4 x 40 mm (UxGxY) Ana cihazın ebatları 21,9 x 19,4 x 16,2 mm (UxGxY) Şarj biriminin ebatları 62,4 x 36,6 x 27,0 mm (UxGxY) Ağırlık Şarj birimi 35 g, sağ kulaklık 5,5 g, sol kulaklık 5,5 g Çalışma sıcaklığı -5 °C ila 45 °C (şarj olurken 0 °C ila 45 °C) Kullanılan malzemeler (dış) PC/ABS plastik. Silikon kauçuk. PMMA boya. Altın kaplı metal Şarj fişi USB-C IP derecesi IP57 Belgeler ve Uygunluklar Bluetooth 5.0, CE, FCC, IC, RoHS, REACH, Proposition 65 Garanti Toz ve su nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı 2 yıl garanti*

Jabra Elite Active 75t Fiyatı

CES 2020 fuarında sergilenen Jabra Active Elite 75t, lacivert, bakır siyahı ve titanyum siyahı renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Jabra’nın yeni kulaklıkları 199.99 dolar fiyat etiketiyle Amazon ve Best Buy üzerinden ön siparişe açıldı.