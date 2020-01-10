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Jabra Elite Active 75t Özellikleri ve Fiyatı (CES 2020)

Erkan Calp
Erkan Calp - | teknoloji

Jabra, CES 2020 fuarında gerçek kablosuz spor kulaklıkları Elite Active 75t’yi tanıttı. Beğenilen Elite 65t’nin geliştirilmiş sürümü Elite Active 75t, kulaktan düşmeyen tasarımı, 28 saate kadar kullanım süresi ile dikkat çekiyor. Jabra’nın yeni kulaklıkları Elite Active 75t özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Ofiste, yolda, sporda, açık havada her kullanım için ideal kulaklıklar geliştiren ünlü markalardan Jabra, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’de yeni gerçek kablosuz kulaklıklarını sergiledi. Üstün kaliteli aramalar ve müzik, kompakt tasarım ve konforu buluşturan Jabra Elite Active 75t, 4 mikrofonlu arama teknolojisi ile çevrenizdeki rahatsız edicic gürültüler engelliyor, gürültülü ve rüzgarlı ortamlarda bile gelen aramalarınızı rahatça cevaplamanızı sağlıyor. Tek şarjla 7.5 saate kadar, şarj ünitesi ile toplamda 28 saate kadar batarya (pil) süresi sunuyor. Hızlı şarj etme özelliği sayesinde 15 dakika şarjla 1 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 4. nesil gerçek kablosuz teknolojisi ile müzik ve aramalar için daha stabil bir bağlantı sağlıyor, seste kopma, bölünme gibi sorunlar yaşatmıyor. IP57 sertifikasına sahip olmasıyla sporda günlük kullanımda yağmurda her koşulda rahat kullanım sunuyor. HearThough özelliğini kullanarak çevrenizdeki sesleri tercih ettiğiniz seviyede duyabiliyorsunuz. Bluetooth 5.0 ile telefona kusursuzca bağlanan Elite 75t, Siri, Google Asistan, Alexa gibi sesli asistanlara tek tuş üzerinden erişme kolaylığı sunuyor.

Jabra Elite Active 75t Özellikleri

   

Ses

Pasif Gürültü Önleme (PNC)

Evet

Giden sesteki gürültüyü azaltma

Evet, 4 mikrofonlu arama teknolojisi

Rüzgâr gürültüsü koruması

Evet

Desteklenen ses codec’leri

SBC, AAC

Hoparlör ebatları

6 mm

Hoparlör bant genişliği

20 Hz - 20 kHz (müzik)

100 Hz - 8 kHz (arama)

Mikrofon türü

4 x MEMS

Mikrofon bant genişliği

100 Hz - 10 kHz

Uyum ve Konfor

Tasarım

Gerçek kablosuz kulak içi kulaklıklar

EarGel

Evet (S, M ve L)

Batarya

Müzik ve konuşma süresi

Kulaklıklarda 7,5 saate kadar ve şarj kutusu ile 28 saate kadar

Uyku modu

15 dakika boyunca bağlantı yoksa veya 60 dakika boyunca kullanılmazsa otomatik olarak kapanır (Sound+ uygulaması üzerinden yapılandırılabilir)

Bekleme süresi

6 ay

Şarj süresi

2 saat ve 20 dakika (500 mA’lik orijinal USB duvar şarj cihazı ile tam şarj edildiğinde)

Hızlı şarj

Kulaklıklar şarj biriminde 15 dakika şarj edildiğinde 60 dakikaya kadar

Bağlanabilirlik

Bluetooth 5.0

Desteklenen Bluetooth profilleri

HSP v1.2 , HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, SPP v1.2

Çalışma mesafesi

10 metreye (33 fite) kadar

Eşleştirilebilen cihaz sayısı

En fazla 8

Çoklu bağlantı

Aynı anda iki cihaz bağlanabilir

Müziği otomatik olarak duraklatma

Evet, bir kulaklık kulaktan çıkarıldığında

Otomatik güç açma/kapatma

Kulaklıklar şarj biriminin dışındayken “AÇIK”

15 dakika boyunca bağlantı yoksa veya 60 dakika boyunca kullanılmazsa “KAPALI”

Genel

Kutu içeriği

Kulaklıklar, şarj birimi, USB-C kablosu (300 mm), 3 çift silikon EarGel, garanti ve uyarı belgeleri

Ambalajın ebatları

124,2 x 187,4 x 40 mm (UxGxY)

Ana cihazın ebatları

21,9 x 19,4 x 16,2 mm (UxGxY)

Şarj biriminin ebatları

62,4 x 36,6 x 27,0 mm (UxGxY)

Ağırlık

Şarj birimi 35 g, sağ kulaklık 5,5 g, sol kulaklık 5,5 g

Çalışma sıcaklığı

-5 °C ila 45 °C (şarj olurken 0 °C ila 45 °C)

Kullanılan malzemeler (dış)

PC/ABS plastik. Silikon kauçuk. PMMA boya. Altın kaplı metal

Şarj fişi

USB-C

IP derecesi

IP57

Belgeler ve Uygunluklar

Bluetooth 5.0, CE, FCC, IC, RoHS, REACH, Proposition 65

Garanti

Toz ve su nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı 2 yıl garanti*

Jabra Elite Active 75t Fiyatı

CES 2020 fuarında sergilenen Jabra Active Elite 75t, lacivert, bakır siyahı ve titanyum siyahı renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Jabra’nın yeni kulaklıkları 199.99 dolar fiyat etiketiyle Amazon ve Best Buy üzerinden ön siparişe açıldı.

 

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