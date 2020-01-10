Jabra Elite Active 75t Özellikleri ve Fiyatı (CES 2020)

Jabra, CES 2020 fuarında gerçek kablosuz spor kulaklıkları Elite Active 75t’yi tanıttı. Beğenilen Elite 65t’nin geliştirilmiş sürümü Elite Active 75t, kulaktan düşmeyen tasarımı, 28 saate kadar kullanım süresi ile dikkat çekiyor. Jabra’nın yeni kulaklıkları Elite Active 75t özellikleri ve fiyatı haberimizde.
Ofiste, yolda, sporda, açık havada her kullanım için ideal kulaklıklar geliştiren ünlü markalardan Jabra, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’de yeni gerçek kablosuz kulaklıklarını sergiledi. Üstün kaliteli aramalar ve müzik, kompakt tasarım ve konforu buluşturan Jabra Elite Active 75t, 4 mikrofonlu arama teknolojisi ile çevrenizdeki rahatsız edicic gürültüler engelliyor, gürültülü ve rüzgarlı ortamlarda bile gelen aramalarınızı rahatça cevaplamanızı sağlıyor. Tek şarjla 7.5 saate kadar, şarj ünitesi ile toplamda 28 saate kadar batarya (pil) süresi sunuyor. Hızlı şarj etme özelliği sayesinde 15 dakika şarjla 1 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 4. nesil gerçek kablosuz teknolojisi ile müzik ve aramalar için daha stabil bir bağlantı sağlıyor, seste kopma, bölünme gibi sorunlar yaşatmıyor. IP57 sertifikasına sahip olmasıyla sporda günlük kullanımda yağmurda her koşulda rahat kullanım sunuyor. HearThough özelliğini kullanarak çevrenizdeki sesleri tercih ettiğiniz seviyede duyabiliyorsunuz. Bluetooth 5.0 ile telefona kusursuzca bağlanan Elite 75t, Siri, Google Asistan, Alexa gibi sesli asistanlara tek tuş üzerinden erişme kolaylığı sunuyor.
Jabra Elite Active 75t Özellikleri
|
Ses
|
Pasif Gürültü Önleme (PNC)
Evet
Giden sesteki gürültüyü azaltma
Evet, 4 mikrofonlu arama teknolojisi
Rüzgâr gürültüsü koruması
Evet
Desteklenen ses codec’leri
SBC, AAC
Hoparlör ebatları
6 mm
Hoparlör bant genişliği
20 Hz - 20 kHz (müzik)
100 Hz - 8 kHz (arama)
Mikrofon türü
4 x MEMS
Mikrofon bant genişliği
100 Hz - 10 kHz
|
Uyum ve Konfor
|
Tasarım
Gerçek kablosuz kulak içi kulaklıklar
EarGel
Evet (S, M ve L)
|
Batarya
|
Müzik ve konuşma süresi
Kulaklıklarda 7,5 saate kadar ve şarj kutusu ile 28 saate kadar
Uyku modu
15 dakika boyunca bağlantı yoksa veya 60 dakika boyunca kullanılmazsa otomatik olarak kapanır (Sound+ uygulaması üzerinden yapılandırılabilir)
Bekleme süresi
6 ay
Şarj süresi
2 saat ve 20 dakika (500 mA’lik orijinal USB duvar şarj cihazı ile tam şarj edildiğinde)
Hızlı şarj
Kulaklıklar şarj biriminde 15 dakika şarj edildiğinde 60 dakikaya kadar
|
Bağlanabilirlik
|
Bluetooth 5.0
Desteklenen Bluetooth profilleri
HSP v1.2 , HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, SPP v1.2
Çalışma mesafesi
10 metreye (33 fite) kadar
Eşleştirilebilen cihaz sayısı
En fazla 8
Çoklu bağlantı
Aynı anda iki cihaz bağlanabilir
Müziği otomatik olarak duraklatma
Evet, bir kulaklık kulaktan çıkarıldığında
Otomatik güç açma/kapatma
Kulaklıklar şarj biriminin dışındayken “AÇIK”
15 dakika boyunca bağlantı yoksa veya 60 dakika boyunca kullanılmazsa “KAPALI”
|
Genel
|
Kutu içeriği
Kulaklıklar, şarj birimi, USB-C kablosu (300 mm), 3 çift silikon EarGel, garanti ve uyarı belgeleri
Ambalajın ebatları
124,2 x 187,4 x 40 mm (UxGxY)
Ana cihazın ebatları
21,9 x 19,4 x 16,2 mm (UxGxY)
Şarj biriminin ebatları
62,4 x 36,6 x 27,0 mm (UxGxY)
Ağırlık
Şarj birimi 35 g, sağ kulaklık 5,5 g, sol kulaklık 5,5 g
Çalışma sıcaklığı
-5 °C ila 45 °C (şarj olurken 0 °C ila 45 °C)
Kullanılan malzemeler (dış)
PC/ABS plastik. Silikon kauçuk. PMMA boya. Altın kaplı metal
Şarj fişi
USB-C
IP derecesi
IP57
Belgeler ve Uygunluklar
Bluetooth 5.0, CE, FCC, IC, RoHS, REACH, Proposition 65
Garanti
Toz ve su nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı 2 yıl garanti*
Jabra Elite Active 75t Fiyatı
CES 2020 fuarında sergilenen Jabra Active Elite 75t, lacivert, bakır siyahı ve titanyum siyahı renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Jabra’nın yeni kulaklıkları 199.99 dolar fiyat etiketiyle Amazon ve Best Buy üzerinden ön siparişe açıldı.
YORUMLAR