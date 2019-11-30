Japon Devi Panasonic Yarı İletken Birimini Sattı

Son günlerde çeşitli mali nedenlerle başı belada olan Panasonic ilginç bir karar aldı. Tayvan merkezli bir şirket olan Nuvoton Technology Corp ile anlaşan şirket, yaklaşık olarak 250 milyon dolar kazanç sağladı. İşte haberimizin detayları.

Panasonic 2022 Mart tarihinde 920 milyon dolara yakın sabit giderlerini kesme planı yapmıştı. Bu planlardan bir tanesi de kuruluşun yarı iletken birimini 250 milyon dolara satması oldu. Bu sayede şirket önemli bir gelir kaynağı elde etme başarısı yakaladı.

Japon devi Panasonic bazı projeleri durduracak

Fuji ve Panasonic arasında işbirliği ile kurulması planlanan organik sensörler biraz bekleyebilir. Organik sensör teknolojisinin Panasonic ya da Fuji'nin gelecekteki aynasız kameralarda kullanılıp kullanılmayacağı netleşmedi.

Peşin ödeme şeklinde yapılacak olan ödemeler Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak. Şirketin bu tür bir karar alması gelecek ile ilgili bazı belirsizliklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Belki de Panasonic ile anlaşarak yeni bir yarı iletken birimi kurabilir.

Kısa vadede olmasa bile uzun zaman içerisinde yeni bir yol haritası çizilecek. Peki sizce Panasonic şirketi nasıl bir çalışma yapabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.