Japon Uydusu Hayabusa2 Başarılı Şekilde Astreoide İndi

Japon Uzay Ajansı (JAXA), Haziran 2018’den bu yana başarıyla sonuçlandırmaya çalıştığı iniş denemesini nihayete ulaştırdı. Bir önce uzaya gönderilen Ryugu isimli asteroide inmesi planlanan Hayabusa2 uzay aracı, dün akşam saatlerinde görevini gerçekleştirerek, iniş yaptı.

Hayabusa2 uzay aracı, asteroide inmek ve yüzeyden topladığı taşları incelemek üzere tasarlanmıştı. Yüzeydeki toz ve diğer malzemeleri yok ederek, direkt olarak gök taşının kendisine ulaşması istenen Hayabusa2’ye, bu yüzden küçük bir ateşleme sistemi kurulmuş ve iniş yapmadan önce ineceği bölgeye küçük bir tantal metalinden yapılma bir mermi göndermesi sağlanmıştı. Hayabusa2’nin ateşleme sistemi ise tantal mermiyi saatte 1,050 kilometre hızla gök taşına gönderecek şekilde tasarlanmıştı. Mermi sayesinde ineceği bölgeyi temizlemekle kalmayan uzay aracı, ayrıca o bölgedeki kayayı parçalayarak, kolay incelenebilecek parçalar elde edebildi. Keza bu süreç Dünya üzerinde kurulan küçük bir simülasyon ile daha önce test edilmişti.

Japon uzay aracı, gök taşının ekvatoruna yakın bir bölgede bulunan Brabo karaterinin doğusuna indi. Aracın iniş yapmasından önce Queen’in gitaristi ve astronomi konusunda doktor olan Brian May, aracı uzaya gönderen ve iniş yapmasını sağlayan ekiple bağlantı kurararak, onları tebrik etti. May daha önce New Horizons uydusunun keşfedebildiğimiz en uzak gezegenin ötesine geçtiği anlarda da NASA ekibinin yanındaydı.

JAXA, gök taşlarına ulaşma konusunda en önde gelen kuruluşlardan biri olduğunu bu iniişle tekrar kanıtlamış oldu. Yine JAXA, 2003 yılında uzaya gönderdiği Hayabusa 1 aracını Itokawa gök taşına doğru göndermiş ve uzun süren yolculuktan sonra uzay aracı 2010 yılında gök taşından örnek alarak, bir ilki başarmıştı. Hayabusa2 ile aldığı örnekleri Dünya’ya getirmeyi deneyecek olan uzay ajansı, astreoide inen uzay aracının 2020 yılında gezegenimize geri döneceğini belirttiler.

[TD1-L08E1] 2/22 at 8:42 JST. The following has been confirmed at Gate 5:

・Projectile was command to fire.

・Normal sequence.

・Spacecraft state is normal.

Based on this, we determined touchdown was successful! A detailed analysis will now be done.