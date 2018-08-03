Japonlardan Zihin Gücüyle Çalışan Yapay Kol Deneyi

Japon bilim insanları, zihin gücüyle kontrol edilebilen yapay bir insan kolu geliştirdi. Herhangi bir insan bu yapay kolu zihin gücüyle kontrol ederek 3. kolu olarak kullanabilir mi, sorusuna yanıt arayan uzmanlar bu amaçla bir deney gerçekleştirdi.

İnsanın 3 kolu da eş zamanlı olarak kullanabileceğini ispatlamayı amaçlayan uzmanlar, gönüllü katılımcılarla birlikte deneyi gerçekleştirdi. Deneyde, gönüllü kişinin başına bir çeşit aparat yerleştirilerek, kişinin yapay ve robotik olan 3. kolu zihin gücüyle kontrol etmesi sağlandı.

Deney sırasında gönüllü kişiye kendi kollarını kullanacağı bir görevin yanı sıra bir de 3. kolu kullanmasını gerektiren bir başka görev daha verildi. Gönüllüden verilen bu iki görevi eş zamanlı olarak yerine getirmesi istendi.

Katılımcı, kendi kollarıyla tuttuğu dikdörtgen biçimli bir yapı içerisinde bir topu dengede tutmanın yanı sıra aynı anda zihin gücüyle kontrol ettiği 3. kolu ile de kendisine uzatılan bir şişeyi tutmayı başardı. Böylece insanın üç kolu da eş zamanlı olarak kontrol edebildiği ispatlandı.

Bu deneyle birlikte geleceğin siborg’larına (biyolojik ve yapay kısımları olan varlıklar) bir adım daha yaklaşıldı. Gelecekte bilim insanları tarafından tasarlanacağı düşünülen siborg’ların beş veya altı uzuvlu olabileceği belirtiliyor.

Japonya'nın Kyoto kentindeki Gelişmiş Telekomünikasyon Araştırma Enstitüsü'nden Shuichi Nishio, icadın, insanın üretkenliğinin yanı sıra bilişsel becerilerini de artırabileceğini söyledi.