Japonya, 2024 Ay Misyonu için NASA'ya Destek Verecek

NASA, 2024 yılında gerçekleştireceği Ay misyonu için hazırlıklarına devam ederken Japonya da bu misyona destek vereceğini duyurdu. NASA’nın Artemis programı adı altında gerçekleştireceği misyon ile Ay’a tekrar ayak basılması planlanıyor. Japonya Kabine Ofisi’nin açıklamalarına göre Japonya, NASA’ya astronotlar tarafından merkez olarak kullanılacak olan ileri karakol inşa etmesinde yardımcı olacak.

Geçtiğimiz Perşembe günü Japonya, NASA’nın 2024 Ay misyonuna destek vereceğini duyurdu. Japonya, ileri karakolun inşasında teknik iş birliği sağlayacak. Ancak ‘Geçit’ ya da ‘Ay Yörüngesel Platformu’ olarak bilinen istasyona Japonya'nın destek verip vermeyeceği henüz açıklanmadı. Ay Yörüngesel Platformu'nun bilim laboratuvarları ve konut gibi yapılar içeren büyük bir istasyon olması hedefleniyor.

NASA ayrıca özel Amerikan uzay şirketleri ile de Ay'a düzenlenecek olan yeni keşifleri başlatmak için çalışmalar yürütecek. Ancak burada esas amaç Mars'a ulaşmak iken Ay'a gitmek bu sürecin sadece başlangıcı olacak. Artemis programı ile Ay'ın yüzeyinde insanlı ve insansız görevlerle keşifler gerçekleştirilecek.

Her ne kadar Japonya’nın NASA’ya vereceği desteğin detayları şu an için bilinmese de komite, Japon astronotların da Ay’a yolculuk etmesine yönelik beklentileri olduğunu ifade etti. Japonya’nın ayrıca HTV-X kullanarak Geçit için gerekli olan malzemeleri ulaştırması hedefleniyor.