Japonya, Meteor Yağmuru Efekti Oluşturacak

Japonya, üzerinde yedi adet mikro uydu bulunan bir roketi meteor yağmuru efekti yapmak amacıyla uzaya fırlatan ilk ülke oldu.

Japonya’nın bu alanda adım atan ilk ülke olduğunu vurgulayan Japonya Havacılık Araştırma Ajansı (JAXA) sözcüsü Nobuyoshi Fujimoto, yedi uydunun ilkinin başarıyla yörüngeye girdiğini ve diğer altısının durumunu öğrenmek için ise sinyal beklediklerini söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'dan fırlatılan bu mikro uydular, atmosfere girdiklerinde taşıdıkları parıldayan minik küreleri serbest bırakacak. Bu küreler daha sonra meteor yağmuru efekti yaratacak.

Mikro uyduların üretim aşamasında yer alan ALE firmasının sözcüsü, yapay meteor yağmuru sırasında kayan yıldızların farklı renklerde olmasının sağlanabileceğini söyledi. Ayrıca ALE firması, meteor stoklarının kolayca muhafaza edilebileceğini ve bu sayede Dünya’nın herhangi bir yerinde 20 - 30 kere gösteri yapılabileceğini ifade etti.

Projenin maliyeti hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan yetkililer, yapay meteor yağmurunun 2020 yılının başlarında Hiroşima'da gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirdi.