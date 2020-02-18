Jeff Bezos'tan İklim Değişikliğiyle Mücadeleye 10 Milyar Dolar

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi Jeff Bezos, sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yaptı. Bezos, iklim değişikliği ile mücadele için 10 milyar dolar bağışlayacağını dile getirdi.

Amazon ve Washington Post gazetesinin sahibi olan Jeff Bezos, zaman zaman dünyanın en zengin insanları listesine en tepeye çıkıyordu. Yüz milyarlarca dolar kişisel serveti olan Bezos, bu parayı çeşitli başka yatırımlara dönüştürüyordu. Blue Origin ismini verdiği uzay şirketi ile uzay taşımacılığı konusunda geliştirmeler yapıyordu.

Yatırımların yanı sıra yardım faaliyetleri de yürüten Bezos, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışta bulunacağını duyurdu.

Bezos yaptığı açıklamayla yeni Bezos Dünya Fonu'nun bu yaz para dağıtımına başlayacağını duyururken, “Birlikte yaşadığımız bu dünyayı harap eden iklim değişikliğine karşı savaşmakta var olan yöntemleri uygulayanlar ve yeni yöntemler bulmak isteyenlerle birlikte çalışmak istiyorum” dedi. Bezos'un sözünü verdiği bağış miktarı, yaklaşık 135 milyon dolarlık servetinin tahmini olarak yüzde 8'lik bir kısmını oluşturuyor.

Amazon çalışanları kovmaktan, 10 milyar dolara

Geçtiğimiz günlerde Amazon ilginç bir haberle anılmıştı. İklim değişikliği ile mücadele etme konusunda çağrı yapan Amazon çalışanlarının, bizatihi Jeff Bezos tarafından kovulmakla tehdit edildikleri iddia edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri basınında geniş yer bulan iddiaların üzerinden 1 ay geçmemişken, Bezos'tan ilginç bir çıkış geldi. Bezos, resmi Ingstagram hesabı üzerinden iklim değişikliği ile mücadeleye 10 milyar dolarlık yardım yapacağını söyledi. Bu yardım vaadi, geçtiğimiz ay çıkan haberlerle ilişkilendirildi.