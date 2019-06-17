Joaquin Phoenix'li Joker Filmiyle İlgili Heyecanlandıran Gelişme!

Başrolünde Joaquin Phoenix’in olduğu Joker spin-off’unun yönetmeni Todd Phillips, seyircilerin R Rated bir süper kahraman filmi izleyeceklerini söyledi.

Son dönemde Deadpool ve Venom gibi yapımlarla birlikte süper kahraman filmlerinin de yavaş yavaş R Rated furyasına dahil olduğunu görüyoruz. Zira pek çok kişi, süper kahraman filmlerinin şiddet unsurlarını barındırması gerektiği konusunda hemfikir. Tabii, bu görüşe mesafeli yaklaşan insanlar da yok değil.

Eğer ilk görüşü savunanlardansanız, yaklaşmakta olan yeni DC filmi Joker’in yönetmeni Todd Phillips’in size bir müjdesi var. Başarılı sinemacı, 80'li yıllarda geçecek ve Arthur Fleck‘in ya da diğer adıyla Joker'in trajik hayatına ışık tutacak filmin, R Rated olacağını doğruladı.

Phillips, pazar günü kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Joaquin Phoenix’li Joker’in yeni bir fotoğrafını yayınlamıştı. Hemen altta görebileceğiniz fotoğrafta Joker, aynaların önünde yüzünü boyuyor.

Çok beklenen bir filme yeni bir bakış açısı sunduğu için görüntünün kendisi heyecan verici; ancak bir kullanıcıdan gelen yorum, filmin derecelendirmesi açısından oldukça ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Phillips, Joker filminin MPAA derecesini soran bir kullanıcıya, filmin R Rated olacağını olacağını söyledi.

Bilmeyenler için; R Rated, Motion Picture Association of America (MPAA)’nın belirlediği film sınıflandırma sistemine ait derecelerden biri. Şiddet, cinsellik ve argo barındıran bu tür filmlere 18 yaşından küçük çocukların gitmesi yasak.

Joker Filminin Konusu Ne Olacak?

Peki, şimdiye kadar Joker’in solo filmi hakkında ne öğrendik? 80 yıllarda geçecek olan film, Joker’in karakter gelişimine ışık tutacak. Phoenix’in hayat vereceği Arthur Fleck'in başarısız komedyenlik deneyiminin, onu nasıl deliliğe sürüklediğini göreceğiz. Kısacası Joker’in henüz o bildiğimiz suç dehasına dönüşmeden önceki haline tanıklık edeceğiz.

Todd Phillips tarafından yönetilen filmin senaryosunu Scott Silver kaleme aldı. Yapımcı koltuğunda ise Hollywood’un efsane yönetmeni Martin Scorsese oturuyor.

55 milyon dolar gibi oldukça mütevazi bir bütçeye sahip olan Joker, 4 Ekim’de vizyona girecek.

Joker Fragmanı