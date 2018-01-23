John Cena'lı Bir Duke Nukem Filmi Görebiliriz

90'lı yılların en ünlü oyun kahramanlarından olan Duke Nukem farklı bir şekilde karşımıza çıkabilir. Amerikan Güreşi'nin tanınan isimlerinden olan John Cena'nın baş rolünde olduğu bir Duke Nukem filmi için hazırlık yapıldığı bilgisi internete düştü.

Hollywood Reporter tarafından paylaşılan bilgilere göre filmin baş rolü için John Cena ile görüşmeler başlamış, filmin yapımcılığını ise Michael Bay'in başında olduğu Platinium Dunes firması üstlenmiş. Bu bilgilerin henüz ne derece doğru olduğunu bilemiyoruz; fakat baş rol için John Cena'nın iyi bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. Duke Nukem'e bir hayli benzeyen John Cena'nın oyunculuk konusunda da çok usta olması gerekmiyor; zira Duke Nukem oyunlarının hikayeleri de derinliğe sahip olmayan, klişe hikayelerdi.

Söz konusu Duke Nukem filmi için beklentileri yükseltmemekte, filmi eğlencelik bir yapım olarak değerlendirmekte fayda var. Duke Nukem oyunlarında temel olarak maço kahramanımız uzaylıları pataklıyor, arada çeşitli klişe espriler yapıyordu. Mizah ve aksiyonu birleştiren Duke Nukem oyunlarının beyaz perde uyarlaması da muhtemelen bir B sınıfı aksiyon filmi kalitesinde olacaktır.

Duke Nukem oyunları, daha çok Duke Nukem 3D ile tanınmıştı. 90'ların sonuna doğru çıkan bu 3 boyutlu FPS oyunu o dönemde çok fazla 3 boyutlu FPS oyunu olmaması, bilim kurgu temelli bir hikaye içermesi sayesinde dikkatleri üzerine toplamıştı. Daha sonradan farklı Duke Nukem oyunları çıksa da Duke Nukem 3D kadar ses getirmemişlerdi. Son Duke Nukem oyunu Duke Nukem Forever ise senelerce geliştirilme sürecinde takılmış, çıktığında ise büyük bir fiyaskoya dönmüştü; çünkü oyun sıkıcı ve kalitesizdi.

Kısa bir süre önce de Duke Nukem 3D'nin yenilenmiş sürümü olan Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour yayınlanmıştı.