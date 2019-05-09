John Wick, Aksiyon-Strateji Oyununa Uyarlanıyor!

Serinin üçüncü filmi "Parabellum" ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan John Wick, aksiyon dolu macerasını oyun dünyasına taşıyor!

Amsterdam merkezli Hollandalı video oyunu yayıncısı Good Shepherd Entertainment, oyun tasarımcısı Mike Bithell tarafından geliştirilen aksiyon - strateji oyunu John Wick Hex'i duyurdu.

Film hayranları önümüzdeki haftadan itibaren üçlemenin son halkasını görmek için sinema salonlarına akın etmeye hazırlanırken, oyun tutkunları ise Good Shepherd tarafından yayınlanan oyunda John Wick karakterini oynayabilecekler.

Birçokları John Wick'e dayanan bir oyunun bolca aksiyona ve çatışmaya sahne olacak bir FPS yapımı olması gerektiğini düşünse de, Bithell’e göre John Wick Hex, her bir eylemin önceden planlaması gereken koreograflı bir satranç savaşı.

Oyuncular, bir dizi düşman arasından en iyi rotayı bulmak için strateji yeteneklerini konuşturmak zorunda kalacak. John Wick Hex'teki her hareket, sinematografik bir havaya sahip. Bithell, oyunun filmi temel almasına rağmen, özgün bir hikayeye sahip olacağını söylüyor.

Öte yandan seride John Wick karakterine hayat veren Keanu Reeves’in, oyundaki karakterle ilişkili olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı. Lance Reddick ve Ian McShane, sırasıyla Charon ve Winston rollerini üstlenecek. Bithell ve ekibi, filmde Reeves’in dublörü ile birlikte çalıştı ve John Wick'in hareketlerini gerçekçi şekilde yeniden yarattı.

John Wick Hex için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı; ancak oyunun PC ve Mac’in yanında konsol desteğine de sahip olması bekleniyor.

Hemen aşağıdan oyunun resmi tanıtım fragmanını izleyebilirsiniz.