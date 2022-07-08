Johnny Depp, Netflix'e Geri Dönüyor: İşte İlk Filmi

Netflix, Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'a karşı açtığı karalama davasının ardından aktörün ilk uzun metrajlı rolünü finanse etmeye yardımcı olacak bir anlaşma olan ve Hollywood stüdyoları tarafından da desteklenecek Fransa'daki bir sonraki filmin yayın haklarını satın aldı.

Şartları kamuya açıklanmadığı için isminin açıklanmamasını isteyen konuya aşina olan kişilere göre Netflix filmin sinemalarda gösterime girmesinden 15 ay sonra ülkede yayınlama haklarını lisansladı. Şirket, şu anda film için Fransa dışında haklara sahip değil.

Johnny Depp, Kral XV. Louis'i Canlandıracak

Johnny Depp, "La Favourite" filminde Kral XV. Louis'i canlandıracak. Maiwenn Le Besco'nun yönettiği filmin 2023 yılında Fransız sinemalarında vizyona girmesi bekleniyor. Filmin haklarının satın alınması, yapımcılar tarafından yapımın finansmanına yardımcı olmak için kullanılacak.

"La Favourite", eski eşinin kendisine şiddet suçlamasında bulunmasının ardından Hollywood'un aktöre sırt çevirmesinden bu yana Depp'in ilk sinema rolü olacak. Oyuncu, Haziran ayında Heard'a karşı açtığı iftira davasında 10 milyon dolar tazminat kazanmıştı.

Depp en son 2020'de bir filmde yer aldı ve bu onun ilk Fransızca oyunculuk deneyimi olacak. Figaro gazetesine göre bu yaz Versailles kalesi de dâhil olmak üzere film üç ay boyunca çekilecek.