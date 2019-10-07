Joker Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Joker, kendine has yapımı ve sinematografisi ile ilk haftasında geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Joker açılış haftasında tüm zamanların rekorunu kırdı.

Rakiplerini Solladı

Bu yıl vizyona giren filmler arasında en merak edilen yapımlardan birisi olan Joker, açılış hasılatı ile ne kadar beklendiğini göstermiş oldu. Amerika'da gösterime girdiği ilk üç günde yaklaşık 93,5 milyon dolar hasılat elde eden film, tüm zamanların Ekim ayı açılış rekorunu kırdı.

Liderliği geçtiğimiz sene Ekim ayında vizyona giren ve yaklaşık 80 milyon dolarlık açılış hasılatı yapan Venom'un elinden alan Joker, küresel bazda ilk hafta sonunda 234 milyon dolar civarında hasılat yaptı. Filmin şimdiden 8,5 milyon kişi tarafından izlendiği biliniyor.

Polis, Joker Filmi için Güvenlik Önlemleri Aldı

Batman The Dark Knight Rises filminin vizyona girdiği tarihlerde Amerika'da yaşanan silahlı saldırı nedeni ile bu filmin de şiddeti tetikleyici sebepler sunmasından korkan Amerika polisi, çevrede güvenlik önlemlerini artırdı. Sinema salonlarında denetimleri ve güvenlik önlemlerini artıran polis, filme makyaj ya da maske ile girilmesini yasakladı.