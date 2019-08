Journey to the Savage Planet'in Çıkış Tarihi Duyuruldu

Eğer No Man's Sky oyununu beğendiyseniz ve benzer bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız, o zaman Journey to the Savage Planet oyununu beklemenizi öneriyoruz. Yaklaşık bir beş ay kadar. 505 Games ve Typhoon Studios tarafından yapılan açıklama ile oyunun 28 Ocak 2020 tarihinde satışa sunulacağı ortaya çıktı.

Journey to the Savage Planet, geçtiğimiz yılın The Game Awards şovunda duyurulmuştu. Aralarında Far Cry 4 oyununun yönetmenliğini yapmış olan Alex Hutchinson'ın da bulunduğu Electronic Arts ve Ubisoft emektarlarının kurduğu Typhoon Studios tarafından PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyunun yayıncılığını 505 Games üstleniyor.

Dördüncü en iyi yıldızlararası araştırma şirketi Kindred Aerospace tarafından evrenin uzak köşesindeki keşfedilmemiş bir gezegene indirileceğimiz Journey to the Savage Planet oyununda, görevimiz çeşitli yaratıklarla dolu olan bu gezegende araştırma yapmak, yaratıkları, bitki örtüsünü ve hayvanları kataloglamak ve insanların yerleşebilmesi için uygun olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olmak.

Son olarak, GDC 2019 konferansında Epic Games ile 505 Games tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Journey to the Savage Planet, PC platformunda bir seneliğine Epic Games Store mağazası üzerinden satılacak. Sonrasında ise başta Steam olmak üzere dijital PC oyunu satan diğer çevrimiçi mağazalara gelecek.