Just Cause 4'ün 2019 Yılı İçerik Yol Haritası Göründü

Just Cause serisinin yeni oyunu Just Cause 4, geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Her ne kadar görsellik ve aksiyon dozajı anlamında çok gelişmiş bir oyun ortaya konulmuş olsa da, oynanış açısından selefinin büyük ölçüde aynısı olmasından dolayı satış anlamında beklenen başarıyı henüz elde edebilmiş değil. Ancak Just Cause ekibi, oyunculardan gelen talepleri göz ardı etmiyor. Just Cause 4 için yeni içerikler ile biz oyuncuların karşısına çıkmaya devam edecek.

Kısa bir süre önce yayınlanan 2019 yılı içerik yol haritası ile geliştirici ekip, serinin devam oyunu ile ilgili plânlarını ortaya çıkarttı. Bildiğiniz gibi önceki gün, PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları için yeni bir güncelleme yayınlanmıştı. Bir benzerinin PC platformu için yakın bir zamanda yayınlanacağı güncelleme ile Just Cause 4 oyununun performansı, su ve bitki örtünüs için iyileştirmeler yapılmış, yeni bir keskinlik yumuşatma sistemi ile 4K sunum için solüsyon getirilmişti. Birçok hatanın da çözümlendiği bu güncelleme ile Just Cause 3 oyunundaki Rico kıyafeti de dördüncü oyuna dahil edilmişti.

Nisan ve Mayıs aylarında ücretsiz yeni güncellemeler yayınlanacakken, belirli bir ücret karşılığında alabileceğiniz yeni bir araba da biz oyuncuların beğenisine sunulacak. Haziran ve Temmuz aylarında ise, yayınlanacak sıradaki indirilebilir içerikle birlikte aylık olarak düzenlenecek olan meydan okuma programı başlayacak. Bu meydan okumaları tamamladığınız zamanda da Wingsuit ve paraşütünüz için kozmetik ödüller kazanabileceksiniz. Geliştirici ekip şu an için plânlanan indirilebilir içeriklerle ilgili herhangi bir detay paylaşmış değil, ama zamanı geldiğinde, merak edilen detayların paylaşılacağınının sözünü verdiler.