Kablosuz Ağ Teknolojilerinde Yeni Dönem: Wi-Fi 6 Duyuruldu

Wi-Fi Alliance, IEEE 802.11ax standardını temel alan Wi-Fi Certified 6 programının başlatıldığını duyurdu. Üreticiler artık sertifikalandırılmak üzere ürünlerini Wi-Fi Alliance’a gönderebilirler ve daha sonra da ürünlerinin ambalajında Wi-Fi 6 sertifika etiketini kullanabilirler.

Hatta Samsung gibi üreticiler, en yeni cihazlarının yeni Wi-Fi 6 standardını desteklediğini vurgulamaya başladı bile. Samsung'un en son amiral gemisi akıllı telefonu olan Galaxy Note 10, dünyanın ilk Wi-Fi 6 sertifikalı akıllı telefonu oldu. Bunun yanı sıra, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy S10 serisi de Wi-Fi 6 desteği ile birlikte geliyor.

Yeni Wi-Fi 6 standardının özellikleri ve yetenekleri sayesinde, Wi-Fi 5 (802.11ac) tarafından desteklenen maksimum teorik hızdan üç kat daha yüksek hıza, yani teorik olarak 9.6 Gbps'ye kadar çıkılabiliyor. Daha da önemlisi Wi-Fi 6’nın, çok sayıda bağlı cihaza sahip ortamlarda gelişmiş performans sunabiliyor olması.

Yeni Wi-Fi 6 standardının diğer gelişmiş özellikleri de, ortogonal frekans bölmeli çoklu erişim (OFDMA) ve çok kullanıcılı çoklu giriş ve çoklu çıkış (MU-MIMO) olarak sıralanabilir.

Şu anda piyasada Wi-Fi 6 desteğine sahip telefonların sayısı oldukça az ancak gelecekte tüm Android amiral gemisi akıllı telefonların bu yeni standardı destekleyeceğini tahmin ediyoruz. Hali hazırda piyasayada bulunan telefonların birçoğu ise maalesef Wi-Fi 6 desteği sunamıyor çünkü bunun için gereken yeni donanıma sahip değiller.