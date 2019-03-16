Kablosuz Kulaklık Satışlarında Büyük Artış Bekleniyor

Kablosuz cihazlar günümüzde birçok farklı alanda karşımıza çıkıyor ve hayatımızı daha kolay bir hale getiriyor. Kablosuz kulaklıklar da bu cihazların başında geliyor. Counter Point Research adlı bir internet sitesi kablosuz kulaklıkların geleceğiyle ilgili olarak yeni bir araştırma yaptı. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, kablosuz kulaklık satışlarının 2020 yılında 129 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kablosuz kulaklık pazarında yaşanması beklenen bu büyüme, yakın zamanda açıklanacak olan ve yeni nesil iPhone satışlarındaki düşüşü telafi etmek için rekabetçi bir şekilde pazarlanacak olan yeni nesil AirPods'lara dayandırılıyor. Counter Point Research’e göre, şu anki Apple Airpods satışları yaklaşık 35 milyon adet seviyesinde ve toplam kablosuz kulaklık pazarının yüzde 75’ini oluşturuyor.

Galaxy Buds adlı yeni kablosuz kulaklıklarını piyasaya süren Samsung, Bose, Jabra, Huawei, Bragi ve LG’nin kulaklık pazarında söz sahibi olacağı tahmin edilirken Google, Amazon, Plantronics firmalarının da en sonunda kablosuz kulaklık pazarına giriş yapacağı tahmin ediliyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan araştırma yöneticisi Peter Richardson, "2019 yılı, kulaklık pazarının önemli bir pazar haline dönüştüğü yıl olacak. Gelişen dijital alışkanlıkların, kulaklık talebini dünya genelinde arttırması bekleniyor. Küresel kablosuz kulaklık pazarının 2021 yılı itibariyle 27 milyar Dolar’a ulaşacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kulaklıklardaki akıllı asistanların piyasayı daha da ileriye götürmesi ve bunun sonucunda da gerçek zamanlı çeviri, hayati öneme sahip sağlık bilgilerinin izlenmesi gibi çeşitli faydalı özellikleri parlatması bekleniyor.

Büyüyen bu sektörden en çok faydalanacak olanların, lityum iyon pil üreticileri ve mikrofon, sensör, çip ve küçük ses sürücüsü bileşenlerinin üreticisi olan bileşen üreticileri olacağı tahmin ediliyor.