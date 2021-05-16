Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi Yayımlandı!

İçişleri Bakanlığı, kademeli normalleşme tedbirleri konulu genelge yayımladı. 81 il valiliğine gönderilen genelgede pazartesi gününden itibaren uygulanacak tedbirlerin detaylarına yer verildi.
Kademeli Normalleşme Tedbirleri Neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde ''Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Çok sayıda vatandaş Pazartesi gününden itibaren başlayacak olan kontrollü normalleşme önlemlerinin detaylarını merak ediyordu. AA'daki habere göre İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile birlikte yeni uygulanacak tedbirlerin ayrıntıları belli oldu.
Bakanlık tarafından gönderilen genelgeye göre yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanacak yeni önlemler şu şekilde:
- 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi önlemleri uygulanacak.
- Kademeli normalleşme sürecinde hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonları ise cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
- Kademeli normalleşme sürecinde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz koronavirüs aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındaki kişiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.
- Kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.
- 17 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında halı saha, kahvehane, çay bahçesi, sinema salonu, internet kafe, yüzme havuzu ve spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.
- Kademeli normalleşme sürecinde alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları ise kapalı olacak.
- Perakende ve hizmet sektöründeki züccaciye, giyim, tuhafiye ve hırdavat dükkanları hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
- Kreş ve anaokulları, 17 Mayıs ile 1 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanacak kademeli normalleşme döneminde faaliyetlerini sürdürebilecek.
- Kademeli normalleşme sürecinde pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Hafta sonları pazar yeri kurulmayacak.
- Kademeli normalleşme döneminde, hakkı olmasına rağmen koronavirüs aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.
- Kademeli normalleşme aşamasında evlendirme işlemlerine devam edilecek, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi faaliyetlere yer verilmeyecek.
- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve çocukevleri gibi yerlerdeki ziyaretçi kısıtlamaları 1 Haziran'a kadar uygulanmaya devam edecek.
- Kademeli normalleşme döneminde yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.
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