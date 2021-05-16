Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi Yayımlandı!

İçişleri Bakanlığı, kademeli normalleşme tedbirleri konulu genelge yayımladı. 81 il valiliğine gönderilen genelgede pazartesi gününden itibaren uygulanacak tedbirlerin detaylarına yer verildi.

Kademeli Normalleşme Tedbirleri Neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde ''Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çok sayıda vatandaş Pazartesi gününden itibaren başlayacak olan kontrollü normalleşme önlemlerinin detaylarını merak ediyordu. AA'daki habere göre İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile birlikte yeni uygulanacak tedbirlerin ayrıntıları belli oldu.

Bakanlık tarafından gönderilen genelgeye göre yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanacak yeni önlemler şu şekilde: