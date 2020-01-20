Kadına Şiddete Yönelenler Çarpılacak! İşte Samsunlu Vatandaşın Keşfi

Samsun'da yaşayan bir vatandaş artan kadına şiddet olaylarının önüne geçmek için yeni bir keşfe imza attı. İşte detaylar!

Elektro Şoklu Elektronik Kelepçe

Ülkemizde aktif bir şekilde kullanılan elektronik kelepçe mahkeme tarafından şüpheli ya da riskli kişilere takılıyor ve mahkemece yasaklanan kişiye yakınlaşma olduğu durumlarda polise sinyal göndererek duruma erken müdahale edilebilmesine olanak sunuyor.

Bu durumu bir adım daha ileri taşımak ve gecikme durumlarına karşı koymak isteyen Mustafa Yiğit, elektronik kelepçe üzerinde bazı caydırıcı düzeltmelere imza attı.

Elektronik kelepçe düzeneğine elektro şok sistemi ekleyen Yiğit, bu şekilde belirli bir mesafenin üzerinde yapılan yaklaşımlarda kişiye elektrik akımının verilmesini sağlamayı hedefliyor. Bu şekilde kişi olası sonuçları bildiğinden dolayı yasaklı kişiye yaklaşmaya cesaret edemiyor. Etse bile başarılı olamıyor. Sistem için istenilen düzeyde mesafe ayarı yapabilme seçeneği de bulunuyor.

Temel olarak düşünüldüğünde sistemin mantıklı olduğu söylenebilir. Bu tip durumlarda kişi eğer eylemi kafasına koyduysa kısa süre içerisinde gerçekleştirebilme potansiyeline sahip. Polisin müdahale süresi bu gibi bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor. Ancak bu ve benzeri sistemler ile birlikte bu sorunların önüne geçmek daha mümkün hale gelebilir.