Kalsiyum Piller, Lityum Pillerin Yerini Alabilecek Mi?

Uzun bir süredir çalışmaları devam eden lityum pillere son derece önemli bir alternatif düşünülüyor. Bu yeni alternatif sayesinde, lityum pillerin ortaya çıkardığı dezavantajlar giderilecek. İşte haberimizin detayları.

Şarj edilebilen piller günlük hayatımızın ayrılmaz parçalarından bir tanesi. Akıllı telefonlardan otomobillere kadar neredeyse her yerde kullanabildiğimiz bu piller, ne yazık ki çok hızlı bir şekilde tükeniyor. Bilim insanları bunu anlayabilmek için yeni bir element üzerinde çalışıyor.

Kalsiyum piller çevreye daha az zarar verecek

2021 yılına kadar 2 trilyon değerine ulaşacak olan lityum-iyon pil pazarı başka rakiplerle mücadele etmek zorunda kalacak. Bu pillerin bazı kötü özelliklerinden ve çevreyi kirletmesinden dolayı sınırlılıkları bulunuyor.

Kalsiyum yer kabuğunda en fazla bulunan 5. element olması nedeniyle, rahatlıkla üretilebilir. Lityum ise dünyada son derece az bulunan bir element olarak biliniyor. Bu nedenleri kalsiyum, lityum ile kıyaslandığında çok daha avantajlı görünüyor. Bazı araştırmacılar, uygun elektrolit bulmakta zorlandıkları için araştırmalarını sürdüremiyor.

Elektrolitler; çözünebilir tuzlar, asitler veya sıvı, jelleşmiş ve kuru formatlardaki diğer bazlar şeklinde oldukları için birçok çeşit formunda bulunabiliyor. Almanya'daki Helmholtz Enstitüsü Ulm'deki araştırmacılar elektrolit olarak tuz kullandılar ve başarılı oldular. Böylece araştırmaların çok daha hızlı bir şekilde devam etmesi sağlandı. Sizce bu piller Dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.