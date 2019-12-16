Kamikaze İHA’lar Geliyor! Kargu-2 için İmzalar Atıldı

Yerli İHA’lar, Türkiye'nin terörle mücadelesini son teknoloji ile desteklemeye devam ediyor. Yapılan yeni anlaşmaya göre, güvenlik güçlerimize 356 adet Kargu-2 adlı İHA teslim edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) ile ile imzalanan sözleşme kapsamında güvenlik güçlerimize 356 adet 'Otonom Döner Kanatlı Vurucu İHA Kargu-2' teslim edileceğini duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla bu haberi duyuran Demir, “Terörle mücadelenin önemli unsurlarından Kamikaze Mini İHA’larımızı geliştiriyoruz. STM ile imzaladığımız sözleşmeyle, artırılmış görev süresi, irtifası ve otonomisi, düşük ses seviyesi, geliştirilmiş hedef tespit algoritmasıyla 356 tane Kargu-2 teslim edilecek.” ifadelerine yer verdi.

STM tarafından geliştirilen Kargu-2 isimli bu İHA’lar kamikaze İHA sınıfında yer alıyor. Döner kanatlı milli vurucu İHA olarak da tanımlanan Kargu-2, asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabiliyor ve hem uzaktan kumanda ile hem de otonom şekilde çalışabiliyor.

Sahip olduğu gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmaları sayesinde sabit ya da hareketli hedeflere karşı oldukça etkili bir şekilde kullanılabiliyor. Sistem; ‘Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA)’, ‘Yer Kontrol Ünitesi’ ve ‘İHA Şarj İstasyonu’ bileşenlerinden meydana geliyor.

Kargu-2’nin becerilerini ise şu şekilde sıralayabiliriz: