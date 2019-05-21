Kanser Hastalığına Çare Olabilecek Mini Robotlar Üretildi

Bilim insanları, uzun yıllardır kanser hastalığına çare geliştirmeye çalışıyor. Ancak yapılan araştırmalar, ne kadar derinleşirse derinleşsin nokta atışı tedaviler olmadığı sürece kanser ile mücadele etmek son derece zor. İşte bilim adamları tam da bu nokta atışı çözümler için yeni bir sistem geliştirdi.

Bilindiği üzere kanser hastalığı, vücudun yalnızca bir bölgesinde çıkan ve eğer kontrol edilmezse vücudun tamamına yayılabilir. Bu nedenle kanser hastalığının ortaya çıktığı bölgeye, nokta atışı bir ilaç tedavisi gerekiyor. Bilim insanları tarafından geliştirilen ve ismi de Uçan Balina olan bu mini robotlar, vücudun içerisine girerek ilaçları doğru yere bırakıyorlar.

Mini robotlar özel yapım olacak

Uçan Balina olarak isimlendirilen bu mini robotlar, son derece özel yapım olarak üretiliyor. Milimetrik boyutlara sahip olacak mini robotlar, özel bir kamera sistemi ile donatılacak. Şu an için yapılan laboratuvar testlerinde bu robotlar, başarı elde etti.

Bu robotların kuyrukları kardiyomiyosit hücrelerle kaplı ve bu sayede kuyrukları çok rahat bir şekilde oynayabiliyor. Kuyruklar her istediğinde hareket imkanı ortaya çıkarıyor. Bu robotların kanatlarında da hidrojel kullanıldı. Böylece duruş bozukluğu, önemli ölçüde engellenmiş oldu.

Hong Kong Şehir Üniversitesi'nde üretilen bu robotlar, milimetrik hesaplarla çalışıyor. Kanserli hücrenin olduğu yer, kızılötesi ışıkla aydınlatılıyor ve Uçan Balina buraya yetiştiği anda hidrojel desteği alarak kanatları bükük hale geliyor. Buradan hareket edemeyen robot, ilaçları kanserli hücrelere göndermiş oluyor. Sizce de böyle bir yöntem, kanser hastalıklarında tedavi sağlayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz