Kansere İlk Kez Etkili Bir Tedavi Bulunmuş Olabilir

Yeni bir kanser deneyi, deneye katılan araştırmacılar tarafından da şaşırtıcı sonuçlara gebe oldu. Rektum kanseri hastalarla gerçekleştirilen yeni bir deney, tüm hastaların iyileşmesiyle sonuçlandı. Endoskopi, fizik muayene gibi aşamalarla saptanamayan kanserin deneye katılan tüm hastalarda kaybolduğu fark edildi.

Şimdilik en pesimist bakış açısı bu deneyin 18 kişiden oluşmasından kaynaklanıyor. Deney nispeten az kişiyle gerçekleştirildiği için bir sonraki süreçte daha büyük bir grupla testlerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi görevlilerinden Dr. Luis A. Diaz Jr. tarihte bu sonuca ulaşılan başka hiçbir deneyin gerçekleşmediğine değinirken, bu deneyin kanser tedavisi için önemli bir yapı taşı niteliği taşıdığını belirtti.

Tedavi Süreci Sonrası Hiçbir Yan Etki Gözlemlenmedi

Rektum kanseri hastalarının kemoterapi, radyasyon dolaylı tedavi yöntemleri vb. birçok tedavi süreçlerinden geçerek zorlu süreçler atlatmaları gerekecekti. Bu deneye girerken tıpkı deneyi gerçekleştiren uzmanlar gibi hastalar da deneyin başarıyla sonuçlanacağını beklemiyordu.

Bir önemli nokta da deneye katılan hastaların hiçbirinde herhangi bir yan etki gözlemlenmemesi yönünde. Normalde kanser hastaları bu tarz tedavi amaçlı ilaçlara ters tepki verebiliyorlar ancak bu deneyin sonucunda deneye katılan 18 hastada da herhangi bir yan etki görülmedi.

Rektum kanseri araştırması 2017 yılından bu yana Dr. Luis A. Diaz Jr. önderliğinde ilaç üreticisi Merck'in finanse etmesiyle birlikte geliştiriliyor.