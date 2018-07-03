Kanseri Ortadan Kaldıran İlaç Geliştirildi

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Dr. Ashish Kulkarni öncülüğünde yapılan çalışma kapsamında geliştirilen bir ilaç sayesinde kanserli hücreler histiyosit aracılığıyla yok edilebiliyor. Yeni geliştirilen ilaç, vücuttaki histiyositi aktif hale getirerek bağışıklık sistemine uyarı gönderilmesini sağlıyor.

Fareler üzerinde yapılan testler sonucunda başarılı bir sonuç alan Harvard'lı bilim insanları, yeni geliştirilen bu ilaç türünün özellikle göğüs ve deri tümörleri başta olmak üzere kansere kadar kullanılabileceği dile getirildi. Birkaç yıllık süreç içerisinde insanlarda da test edilecek olan kanser ilacının histiyosit adlı beyaz kan hücreleri üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Tıp dergisi Nature Biodemical Engineering'de yer alan bilgilere göre geliştirilen ilacın etkili olduğu histiyositler, bakteriyel ve salgın enfeksiyonlarına karşı duvar örebiliyor. Bu anlamda yalnızca bağışıklık sistemini uyaran ilacın, aynı zamanda histiyosit ile birlikte çalışarak kanserli hücreleri yok edebileceği varsayılıyor.

İki yönlü olarak çalışan ilaç ile vücut içerisinde ilk aşamada, kanser hücrelerinin saklanmasını ve histiyositlerin kanser hücrelerini yakalaması sağlanıyor. Böylelikle kanserli hücreler hem ortaya çıkıyor hem de yok edilmeye başlamış oluyor. İkinci aşamada ise, histiyositlerin durdurulması engelleniyor ve tüm hastalıklı hücreler öldürülüyor.