Kanserin Erken Teşhisinde Manyetik Tel Teknolojisi

ABD'nin Stanford Üniversitesinden araştırmacılar, kanser hücrelerini erken teşhis etmek ve tedavi etmek için manyetik tel teknolojisini kullandılar.

Bilim insanları, çağımızın en önemli problemlerinden birisi olan kanser hastalığının erken teşhis edilebilmesi adına yeni bir teknolojiyi daha denedi.

Russia Today ’in internet sitesinde yer alan habere göre, manyetik tel teknolojisi üzerinde çalışan Stanford Üniversitesinden araştırmacılar, söz konusu tekniği şimdiye kadar sadece domuzlar üzerinde kullandı.

Haberde, manyetik tel teknolojisinin, günümüzde uygulanan standart kan testlerine oranla damarlardan 10 ila 80 kat daha fazla kanser hücresi topladığı belirtildi. Bir parmak boyu uzunluğunda ve bir kağıt parçası kalınlığında olduğu öğrenilen telin, nano taneciklerle manyetize edildiği belirtildi.

Bu yolla kanserli hücrelere saldıran kan dolaşımındaki nano partikülleri çeken manyetik tel, aynı zamanda doğru işaretleyicilerin mıknatıslanabilmesini ve tele yapışmasını sağlıyor.

Çalışmanın lideri Sam Gambhir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu dolaşımdaki tümör hücreleri o kadar azdır ki yalnızca rutin kan örneği aldığınızda, bu test tüpleri muhtemelen sirküle eden tek bir tümör hücresine denk gelmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, şu an için yalnızca hayvanlar üzerinde test edilen teknolojinin, insan deneylerine başlamak için Gıda ve İlaç İdaresi’ne başvuracak.