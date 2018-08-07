Kapan Drone Savar Sistemi Tehditleri Bertaraf Edecek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik drone’lu suikast girişimi, drone’ların kötü niyetli kullanımlarda adeta bir silaha dönüşebildiğini gözler önüne sermişti. Bu noktada Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen “Kapan Drone Savar Sistemi", hayati bir öneme sahip olabilir.

Maduro, başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'lar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Her ne kadar drone’lar şu sıralar tartışmaların kalbinde yer alıyor olsalarda, askeri ve sivil alanda birçok görevin verimli bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Ancak Venezuela Devlet Başkanı’na yönelik saldırı girişimi, drone kaynaklı tehditlerin masaya yatırılmasına neden oldu.

AA’nın haberine göre, Türk savunma sanayisinin en önemli gündem maddelerinden birisini de drone’lar oluşturuyor. Bu alandaki son yerli ürün birkaç şirketin bir araya gelerek oluşturduğu Kapan Drone Savar Sistemi, tanımlı bir bölgedeki drone tehditlerini, yüksek performanslı bir radarla tespit edebiliyor. Bunları elektro-optik sistemlerle teşhis edebilen Kapan, lazer ya da radyo frekans karıştırıcı sistemlerle drone’u etkisiz hale getiriyor.

Kapan, yapılan denemelerde, 1,5 kilometreden küçük drone olarak sınıflandırılan DJI Phantom 4'ü, 2,5 kilometreden daha büyük drone olarak sınıflandırılan Hexacopter'i tespit ve takip edebildiğini net bir şekilde gösterdi. Kullanıcısına, tespitten önlemeye kadar etkin ve entegre bir çözüm sunan Kapan, yetenekleriyle güvenlik güçlerine sahada önemli bir avantaj kazandırmayı hedefliyor.