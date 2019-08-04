Karakter Rolleri Yakında Red Dead Online'a Geliyor

Red Dead Online için hazırlanmakta olan sıradaki büyük güncelleme yakın bir zamanda yayınlanacak. Yapılan açıklamayla Yaz aylarında üç farklı rolün oyuna ekleneceği söylenmişti. Yeni güncelleme de bu rollerin geleceği güncelleme olacak. Rockstar Games, güncelleme öncesinde bu rollerle ilgili biraz daha bilgi paylaştı.

Şimdilik görünürde Bounty Hunter, Trader ve Collector olmak üzere ayrı üç rol var ama Rockstar Games ilerleyen zamanlarda daha fazla rolün Red Dead Online için ekleneceğini söylüyor. Öncelikle Bounty Hunter ile başlayalım. İtibar seviyenize göre yasanın her iki tarafında da bulunabileceksiniz. İtibarınız iyiyse hedeflerinizi takip edebilir ve yakalayabilirsiniz ama kötüyse, bu durumda eylemleriniz infazla sonuçlanabilecek. Başına büyük ödül konulmuş olan oyuncuları da avlayabileceksiniz, tabii ki kendisini temize çıkartmaz ise. Böyle bir oyuncuyu avladığınızda daha zorlu hedefler için daha güçlü bir kement ve gelişmiş takip yeteneklerine ek olarak daha birçok özel yeteneğiniz, eşyanız ve yapabileceğiniz geliştirme(ler) olacak.

Eğer rolünüzü Trader olarak seçmişseniz, kamp alanınızdan iş kuracak ve geliştirebileceksiniz. En büyük yardımcınız ise JB Cripps olacak. Kürk, deri ve kasaplık konusunda bilgili olduğundan dolayı materyal toplayıp iyi fiyatlara satabilmenize yardımcı olacak. Yeteneklerinizi zamanla artırdığınızda, saldırılara karşı arkadaşlarınızı uyarabilme yeteneği dahil olmak üzere kampınızı geliştirebileceksiniz. İş alanınızı genişlettiğiniz sürece yeni yetenekler kazanmaya devam edecek ve çantanızı geliştirebilecek veya yük arabalarına saldırmak gibi yeni eylemlerde bulunabileceksiniz.

Collector ise adı üstünde, harita üzerindeki ender ve değerli eşyaların peşine düşeceksiniz. Bulduklarınızı ister bağımsız isterseniz de set olarak satabileceksiniz, ki set olarak satmak size daha fazla para getirecek. Bu rolde aşama kaydettiğinizde geliştirilmiş dürbün ve metal detektörü gibi yardımcı araçlara erişim sağlayabileceksiniz. Bunların yanı sıra çok daha ender eşyaları bulabilmenizi sağlayacak ek yetenekler kazanabileceksiniz.

Sıradaki büyük güncellemede bu rollerin yanı sıra yeni içerikler, iyileştirmeler ve bir takım değişiklikler de olacakmış. Defansif oyuncuların daha az hasar almalarının sağlanması, daha fazla toplanabilir eşya, karakterinizin görünümünü sıfırlama imkanı ve daha birçok şeyin getirileceği de söyleniyor.