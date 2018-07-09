"Kart Aidatınız için Son Gün" Aldatmacasına İnanmayın

Son zamanlarda vatandaşlara, bazı bankaların kartları ile ile ilgili gelen sahte SMS'lerin artmasıyla birlikte kullanıcılar bilinçlendirilmeye başlandı. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, "Kart iadenizi almak için son gün" mesajlarının tamamen kurmaca olduğunu belirtti.

Vatandaşlara gönderilen yalan mesajlar hakkında açıklamada bulunan TÜKODER Başkanı, SMS'lerdeki bağlantılara tıklandığında para istendiğini ve kart aidatı için ücretin olmadığını dile getirdi. 100 TL ödemeli kargo yolu ile dilekçe gönderildiğini aktaran Koçal, bazı mesajlarda ise kart bilgilerinin istendiğini söyledi.

“SMS yolu ile gelen link tıklandığında istenen kredi kartı bilgiler verilmemeli, kredi kartı aidatı alabilmek için gönderilen ödemeli kargolar alınmadan iade edilmelidir.” şeklinde konuşan Başkan Koçal, bankaların aidat gibi ücretler istemediğini hatırlattı. Ayrıca Koçal, “Bankaların haksız yere kredi kartı aidatları almışsa bunun iadesi için çözüm yeri ilçe kaymakamlıklarında bulunan tüketici hakem heyetleridir.” dedi.

Kredi Kartı Aidatsız Alınabilir

Ayrıca Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük ise bankaların aidatsız kart vermek zorunda olduğunu dile getirdi. “Yürürlükteki 6502 sayılı Kanun hükümleri gereğince, kart müşterisinin talep etmesi halinde bankalar, normal kredi kartının sahip olduğu limit özelliklerine sahip aidatsız kredi kartını müşterisine vermek zorundadır" ifadelerini kullanan Küçük, aidatların geri alınabileceği SMS'lerin önemsenmemesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak Başkan Küçük banka aidatlarının SMS yoluyla alınamayacağını, yalnızca Tüketici Hakem Heyetlerine bireysel olarak müracaat ederek istenebileceğini dile getirdi. Küçük de sözlerini şöyle tamamladı:

"SMS gönderen numara ya da kişi/firmalar Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne şikayet edilerek, haklarında cezai yaptırımlar uygulanması istenmelidir. Tüketiciler, sahip oldukları yasal haklar konusunda, tüketici derneklerine kolaylıkla ulaşabilir."