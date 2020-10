2020 Tam Gaz: Kasım'da Dünyaya Meteor Çarpabilir! Astrofizikçi Uyardı

Dünyaya meteor mu çarpacak? Ünlü Astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, dünyaya doğru hızlıca yaklaşan bir metorun olduğu bilgisini paylaştı. Bu meteor hakkında çok önemli bilgiler veren Neil deGrasse Tyson, meteorun buzdolabı büyüklüğünde olduğunu söyledi. Dünyaya meteor mu çarpacak? Sosyal medya bu sorusunun cevabını arıyor. İşte detaylar.

"Buzdolabı boyutunda bir uzay kayası olan 2018VP1 isimli asteroit, saatte 40.000 km'den fazla hızla bize doğru geliyor." diyen Neil deGrasse Tyson, ABD başkanlık seçimlerinden bir gün önce yani 2 Kasım'da metorun gezegenimize çarpabileceğini söyledi.

Bu meteor ne kadar tehlikeli? Neil deGrasse Tyson açıklamasına bu metorun zarar verecek kadar büyük olmadığını ekledi. Yapılan açıklamaya bakacak olursak meteorun çok büyük olmadığını rahatlıkla söylebiliriz. Hemen aşağıdan yapılan paylaşıma göz atabilirsiniz. Paylaşımda gezegenimiz ve gök taşı görünüyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) daha öncesinde 2018VP1 isimli asteroitin dünyaya çarpma ihtimalinin yüzde 1’den düşük olduğunu söylemişti.

Asteroid 2018VP1, a refrigerator-sized space-rock, is hurtling towards us at more than 40,000 km/hr.



It may buzz-cut Earth on Nov 2, the day before the Presidential Election.



It’s not big enough to cause harm. So if the World ends in 2020, it won’t be the fault of the Universe. pic.twitter.com/eiy9G9w4Ez