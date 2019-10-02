Kasiyersiz Mağazalar Standart Haline Gelecek

Günümüzde yavaş yavaş uygulanmaya başlanan kasiyersiz mağaza sistemleri, görünüşe göre ilerleyen yıllarda standart bir durum haline gelecek.

2030 Yılında Standart Olacak

Geçtiğimiz günlerde Dassault Systemes tarafından yapılan anket, 2030 yılında kasiyersiz market ve mağazaların standart olacağını işaret ediyor. Perakende sektöründe önemli bir dijital dönüşümün gerçekleştiğini belirten şirket, yeni teknolojilerin müşteri deneyimini iyileştirmek noktasında kullanılacağını belirtti.

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye de bu yenilenme ve yeniden yapılanmanın yoğun yaşandığı yerlerden birisi. 2018 yılının sonunda pazar büyüklüğü 1 trilyon TL olan Türk perakende sektörü, rekabetçi konumların korunabilmesi için en yeni inovasyonlara yönelmeyi hedefliyor.

İşte tüketicilere yapılan anketler ve ortaya çıkan ilginç sonuçlar;