Kasiyersiz Mağazalar Standart Haline Gelecek

Günümüzde yavaş yavaş uygulanmaya başlanan kasiyersiz mağaza sistemleri, görünüşe göre ilerleyen yıllarda standart bir durum haline gelecek.
2030 Yılında Standart Olacak
Geçtiğimiz günlerde Dassault Systemes tarafından yapılan anket, 2030 yılında kasiyersiz market ve mağazaların standart olacağını işaret ediyor. Perakende sektöründe önemli bir dijital dönüşümün gerçekleştiğini belirten şirket, yeni teknolojilerin müşteri deneyimini iyileştirmek noktasında kullanılacağını belirtti.
Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye de bu yenilenme ve yeniden yapılanmanın yoğun yaşandığı yerlerden birisi. 2018 yılının sonunda pazar büyüklüğü 1 trilyon TL olan Türk perakende sektörü, rekabetçi konumların korunabilmesi için en yeni inovasyonlara yönelmeyi hedefliyor.
İşte tüketicilere yapılan anketler ve ortaya çıkan ilginç sonuçlar;
- Tüketicilerin yüzde 84'ü 2030 yılında her saatte her ürünün alınabileceğini düşünüyor.
- Yüzde 84'lük dilim mobil ödeme seçeneklerinin ve yüzde 81'lik kısım mağaza içi dijital ödeme seçeneklerinin kullanımının normal bir durum olacağını söylemekte.
- Ankete katılanların yüzde 45'i fiziksel mağazaların ortadan kalkmasını mümkün görmüyor. Buna ihtimal vermeyenlerin oranı 55 yaş ve üstü kişilerde yüzde 57 oranında.
- Ankete katılan erkeklerin yüzde 79'u kasiyersiz mağazanın standart hale geleceğini düşünmekte.
- Ankete katılanların yüzde 75'i yüz tanıma ve parmak izi gibi biyometrik doğrulama yöntemleri ile ödemelerin yapılabileceğini düşünüyor.