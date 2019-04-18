Kastamonu’da Facebook Yüzünden Kan Donduran Bir Cinayet Yaşandı

Facebook nedeniyle iletişimin arttığı günümüz Dünyasında, bu her zaman için iyi sonuçlar doğurmuyor. Kastamonu'da meydana gelen bir olay, bunun en güzel ama aynı zamanda en acı örneklerinden.Facebook nedeniyle iki eş arasında kıskançlık krizi yaşandı ve korkunç bir cinayet gerçekleşti.

Gencay Gökçen 33 yaşında ve daha önceden çeşitli dizilerde figüranlık yapmış birisi. Eşi Pınar Çelik ise 38 yaşında ve ev hanımı. Gencay Gökçen abisi ile 13 yıl boyunca evli kalan ve 4 çocuğu bulunan Pınar Çelik ile evlenmişti. İkili daha önceden de çeşitli nedenlerle kıskançlık krizleri yaşıyordu.

Kocası cinayeti itiraf etti

Bilindiği gibi Facebook Messenger üzerinden oldukça rahat ve gizli bir şekilde mesajlaşma imkanı bulunuyor. Pınar Çelik, Facebook Messenger tarafından sunulan bu mesajlaşma hizmetini iddiaya göre yoğun bir şekilde kullanıyordu. Kocası tarafından ifade edildiğine göre Pınar Çelik, başka erkeklerle sürekli olarak yazışıyordu.

Gencay Gökçen ise bu durumun farkına varır varmaz, karısını uyardı. Evdeki merdane ile kadının kafasına vuran Gencay Gökçen, onu defalarca ikaz etti. Katil zanlısının ifadesine göre kadın hakaret etmeye başladı ve Gencay Gökçen onu boğazından keserek öldürdü.

Kadına şiddetin ciddi oranlarda arttığı ülkemizde, sosyal medya ile ilgili yaşanan kıskançlık krizleri de bu problemi arttırıyor. Bu tarz sosyal medya merkezli cinayetler, Dünya genelinde de gittikçe artıyor. Sizce sosyal medya ile ilgili ortaya çıkan bu tarz cinayetler önlenebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.