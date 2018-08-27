Kaybettiği Cüzdanına Sosyal Medya Sayesinde Kavuştu

İzmir Karşıyaka’da bir restoran sahibi, restoranında unutulmuş bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibini bir türlü bulamayan restoran sahibi çareyi sosyal medyada buldu. Sosyal medyadan yaptığı detaylı arama sonucunda cüzdanın sahibini bulan restoran sahibi, cüzdanı saatler içerisinde sahibine ulaştırdı.

Özel sektörde yöneticilik yapan ve iş çıkışında Karşıyaka Mavişehir’de bir restorana giden 39 yaşındaki Serap Polat, restoranda akşam yemeğini yedikten sonra hesabı ödedi ve makyajını tazelemek için lavaboya gitti. Lavaboda farkında olmadan cüzdanını düşüren Polat, restorandan çıkarak evine gitti.

Kısa bir süre sonra ise restoran sahibi Sim Öz, lavaboda tesadüfen Polat’ın düşürdüğü cüzdanı buldu. Öz, cüzdanı açtığında içerisinde; nüfus cüzdanı, kredi kartları ve yaklaşık 6 bin 400 TL nakit para olduğunu gördü. Hemen harekete geçen işletme sahibi Öz, ilk olarak restorandaki müşterilerine Serap Polat'ın kimliğinde bulunan resmi göstererek onu tanıyıp tanımadıklarını sordu. Ancak Polat’ı tanıyan kimse çıkmadı.

Bunun üzerine restoran sahibi Öz, Serap Polat’ı sosyal medyada aramaya karar verdi. Sosyal paylaşım platformu Facebook'a giren Öz, Serap Polat adına açılmış hesapları aratarak tek tek incelemeye başladı. Adeta bir dedektif gibi tüm hesapları detaylı bir şekilde inceleyen Öz, yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından cüzdanın sahibi Serap Polat’ın hesabına ulaştı.

Polat'a cüzdanını yemek yediği restoran da düşürdüğünü anlatan Öz, cüzdanının güvenli bir yerde olduğunu belirterek, cüzdanını istediği zaman gelip kendisinden alabileceğini söyledi. Serap Polat, bu konuşmadan çok kısa bir süre sonra restorana gelerek cüzdanını Sim Öz’den teslim aldı. Cüzdanını birçok yerde aradığını belirten Polat, "Cüzdanımı burada düşürmüş olabileceğim hiç aklıma gelmedi. İşletme sahibi sağ olsun, büyük bir emek vererek beni sosyal medyadan buldu. Bu devirde hala iyi insanların olduğunu görmek gerçekten mutluluk verici, kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.