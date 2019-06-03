Kayıt Altına Alınan İlk Güneş Tutulmasının Videosu Yayınlandı

Güneş tutulmaları insanlık tarihi boyunca hep önemli ve merakla gözlemlenen olaylar olmuştur. Ancak Güneş tutulmasının ilk defa görüntülenmesi bundan yaklaşık 120 yıl öncesine kadar gerçekleşmemişti. 1900 yılında çekilen ve yaklaşık 1 dakika 8 saniye süren video sayesinde tam Güneş tutulmasının ilk kaydını izleyebiliyoruz. Youtube’a yüklenen videoda Ay'ın Güneş’i tamamen kapattığı andan tekrar çekilmeye başlamasına kadar olanları görebiliyoruz.

Tarihler 28 Mayıs 1900’ü gösterdiğinde İngiliz bir sihirbaz olan Nevil Maskelyne, Atlantik’i aşıp Kuzey Carolina’ya gelerek Güneş tutulmasının görüntüsünü kaydetti. Sihirbaz olmasına rağmen bu kaydı gerçekleştiren Maskelyne, kendini bilimsel araştırmacı olarak tanımlıyordu ve tutulmalara karşı ilgisi vardı. Bu nedenle bilimsel araştırmalar için kullanılabilecek bu görüntüleri kaydetmeye karar verdi.

Maskeleyne’nin tutulmayı kayıt altına alması büyük bir tarihi önem taşırken, orijinal kaydın yeniden keşfedilmesi ve restorasyonu da çok önemli. Aslında bu video Güneş tutulmasının ilk kez görüntülendiği anlar değil. Maskelyne'nin 1898’de Hindistan’a gidip görüntülediği tutulma görüntüleri malesef çalınmış ve bir daha da bulunamamış.

Orijinalı 1900 yılında çekilmiş olan ve Kraliyet Astronomi Topluluğu(RAS) tarafından saklanmış olan bu videoyu 4K kalitesine yükseltip yayınlayan ise Britanya Film Enstitüsü(BFI) oldu.