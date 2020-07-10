Kazakistan'da Yeni Salgın Paniği: COVID-19'dan Daha Ölümcül!

Kazakistan'da yeni salgın paniği yaşanıyor. Yeni tip koronavirüs salgını bitmeden ortaya çıkan yeni hastalık dünya genelinde endişe yarattı. Çin Büyükelçiliği, Kazakistan'da nefes almayı zorlaştıran ve koronavirüsten daha ölümcül olan yeni bir salgının ortaya çıktığını açıkladı. Bilinmeyen pnömoni (zatürre) olarak adlandırılan bu yeni hastalık ile ilgili detaylar haberimizde.

Kazakistan'da Yeni Salgın: Bilinmeyen Pnömoni (Zatürre) Nedir?

Yeni tip koronavirüs vakalarında artış devam ederken Kazakistan'da yeni bir hastalık ortaya çıktı. Çin'in Kazakistan'da yer alan Büyülelçiliği, ülke genelinde yeni tip koronavirüsten daha ölümcül olan bir salgının ortaya çıktığını duyurdu. Henüz tanımlanamayan salgın "bilinmeyen pnömoni (zatürre)" olarak açıklandı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, Çin Büyükelçiliği tarafından ortaya atılan iddiaları yalanladı ve bunun normal zatürre hastalığı olduğunu ifade etti. Haziran ayında ülke genelinde 1700 zatürre vakası görüldü. Bu sayının geçen yılda yaşanan zatürre vakalarından iki kat daha fazla olduğu belirtildi.

Büyükelçilik, yerel basında çıkan haberlere atıfta bulunarak, Atyrau, Aktobe ve Shymkent illerinin haziran ayının ortasından bu yana zatürree vakalarında önemli ani artışlar olduğunu açıkladı. Çin Büyükelçiliği, üç farklı konumda 30'u kritik olmak üzere 500'e yakın zatürre vakasının yer aldığını bildirdi.

Kazakistan, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında 16 Mart tarihinde olağanüstü hal ilan etmişti. Olanaüstü hal, normalleşme süreci nedeni ile 11 Mayıs tarihinde kaldırıldı ancak bazı bölgelerde zatürre vakalarındaki artış ile birlikte kısıtlamalar ve karantina önlemleri yeniden düzenlendi.