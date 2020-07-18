Kendini Dezenfekte Eden Akıllı Kapı Kolu Geliştirildi

İzmir Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında akıllı kapı kolu geliştirildi. Öğretmenler tarafından 50-70 lira maliyet ile geliştirilen kapı kolu, ultraviyole ışınları sayesinde kendi kendini dezenfekte edebiliyor.

Akıllı Kapı Kolu Koronavirüsle Mücadelede Etkin Rol Oynayacak

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yer alan İzmir Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik ve Bilişim teknolojileri alanı öğretmenleri bir araya gelerek Ar-Ge ekibi oluşturdu. Yaklaşık bir ay süren çalışmalar sonucunda ultraviyole ışınları ile kendini dezenfekte edebilen kapı kolu geliştirildi.

Ar-Ge ekibinde yer alan ve aynı zamanda okul müdürü olan Caner Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ürünümüzü, sadece koronavirüse değil tüm bakteri ve virüslere karşı etkili olacak şekilde tasarladık. Bu ürün, temastan belli bir süre sonra üzerinde bulunan yüzeyi tamamen dezenfekte edip virüslerin yayılmasını engelleyen akıllı kapı kolu. Çalışmalarımız devam ediyor. Umarım ülkemize ve dünyaya faydalı bir ürün olur" ifadelerini kullandı.

Ar-Ge ekibindeki bir diğer isim olan Bilişim Teknolojileri öğretmeni Vahap Doğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ultraviyole ışınlar, bilimsel olarak kanıtlanmış yüzde 98 oranında virüsü etkisiz hale getiriyor. Bu bağlamda cihazda da ultraviyole ışınlarını kullanarak virüsü etkisiz hale getirmeyi düşündük. Bunun için hareket sensörü ve ultraviyole ledlerden yararlandık." "Cihaz, kapıdaki açma-kapama hareketini algılıyor ve belli bir süre sonra aktif hale gelip ultraviyole ışınlarla kendini temizliyor. Çalışma mantığı bu şekilde. Bunu 50-70 lira maliyetle hazırladık. Ama seri üretime geçtiğinde maliyet daha da düşecektir. Özellikle otel, hastane, okul gibi işlek yerlerde rahatlıkla kullanılabilir. Ciddi anlamda da virüsün bulaşmasını önleyeceğini düşünüyoruz."

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 17 Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı 217.799 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.458'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 199.834 olarak açıklandı.