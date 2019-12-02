Keşfedilen Kara Delik Birçok Yeni Soruyu Beraberinde Getirdi

Bilim insanları, içerisinde yer aldığımız Samanyolu Galaksisinde yaklaşık 100 milyon kara delik olduğunu hesaplamışlardı. Bunların Güneş’in kütlesinden en fazla 20 kat büyük olabileceklerini tahmin edilirken, yapılan yeni bir araştırma, bunun aksinin gerçekleşebileceğini gün yüzüne çıkardı.

Çin’de çalışmalarını yürüten bir grup, Samanyolu Galaksisinde keşfettikleri yeni bir kara deliğin kütlesinin Güneş’ten 70 kat büyük olabileceğini aktardılar. LB-1 olarak adlandırılan kara deliğin Dünya’dan 15 ışık yılı uzakta olduğu belirtildi. Fakat araştırmacılar, böylesine büyük bir kara deliğin var olmaması gerektiği notunu da düştüler.

Yeni keşfedilen kara delikten önce galaksimizde, yok olmak üzere olan kimyasal kompozisyona sahip yıldızların, gazlarının bir kısmının güçlü yıldız rüzgarlarına kapılarak yok olacağı düşünülüyordu. Böylece ortaya çıkan kara delikler belirli büyüklüklerin üzerine çıkmamış oluyorlardı. Buna rağmen LB-1'in keşfi sonrasında düşünülenin aksine durumların gerçekleşebileceği görüldü ve yeni duruma göre teoriler üzerilmek için çalışmalar başladı.