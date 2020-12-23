KFC, Tavuk Isıtabilen Oyun Konsolu Çıkardı

Dünya'nın en büyük ikinci restoran zincirine sahip olan ve 130 ülkede hizmet veren KFC, oyun konsolu çıkardı. KFConsole ismine sahip olan oyun konsolu tavuk ısıtabiliyor.

Tavuk Isıtabilen Oyun Konsolu: KFConsole

Açılımı Kentucky Fried Chicken olan restoran, Ağustos 2018'de şirketin KFC Gaming şubesini kurarak oyun alanına girişini gerçekleştirmişti. Şimdi ise oldukça ilginç bir şey gerçekleşti. Tavuk ısıtabilen oyun konsolu tanıtıldı. KFConsole, PlayStation 5 ve Xbox Series X'e rakip olacak gibi görünüyor.

KFC Gaming, PC üreticisi Cooler Master ile birlikte KFConsole'u tanıttı. Kova şeklindeki oyun konsolu, bir Intel Core i9 işlemci ve iki Seagate 1TB SSD tarafından desteklenmekte. Yerleşik bir Asus GPU'nun yanı sıra makineyi en yeni oyunları oynamak için değiştirilebilen grafik kartı özelliği bulunuyor.

KFConsole'un ışın izleme, sanal gerçeklik oyunlarını desteklemekte. Oyun konsolu saniyede 240 kare sunan monitörlere ve TV'lere sorunsuz bir 4K çıkışı sunuyor. Cihazın herhangi bir türden bir KFController'a sahip olup olmayacağı veya mevcut oyun kumandalarını destekleyip desteklemeyeceği konusunda hiçbir bilgi henüz yok.

Kızarmış tavuğu sıcak tutabilmek için ısıtmalı bir çekmece ile birlikte gelen konsol oldukça dikkat çekiyor. KFC Gaming, makine için henüz bir çıkış tarihi veya fiyat bilgisi paylaşmadı. Cihazın satışa sunulup sunulmayacağı da yine bilinmeyenler arasında yerini alıyor.

KFC yetkilisi Mark Cheevers tarafından konsol ile alakalı bir açıklama yapıldı. Mark Cheevers yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Konsol savaşının acımasız olduğunu hepimiz biliyoruz, ancak amiral gemisi girişimiz olarak KFConsole'a çok güveniyoruz. Bu makine, üst düzey özelliklere sahip oyunları çalıştırabilir ve tüm bunların yanı sıra, yemeğinizi eğlenmeniz için sıcak tutabilir. Beğenilmeyecek ne var? Sony veya Microsoft, bir dahaki sefere bir tavuk ısıtma alanın nasıl tasarlanacağı konusunda herhangi bir ipucu isterse, bizimle iletişime geçebilirler." açıklamasını yaptı.

Sizler KFC'nin tavuk ısıtabilen oyun konsolu ile alakalı neler düşünüyorsunuz? Sizce oyun konsolu nasıl olmuş? Hemen alt kısımda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! Yorumlarınızı merakla bekliyoruz.