Kingdom Under Fire: The Crusaders, Bu Ay PC için de Satışa Sunuluyor

Geliştirici Blueside stüdyosu, Ocak ayının sonunda yaptığı duyuru ile 2004 yılında Xbox için satışa sunulan Kingdom Under Fire: The Crusaders oyununun bu yıl içerisinde PC kullanıcılarıyla da buluşacağını duyurmuştu. Yapılan yeni duyuru ile çıkış tarihi netlik kazandı. Eğer oyunun PC versiyonunu sabırsızlıkla bekliyorsanız, takviminizde 28 Şubat 2020 tarihine bir işaret koyun derim.

Kingdom Under Fire: The Crusaders, ilk oyunun devamı niteliğinde geliştirilmişti. Hikaye kaldığı yerden, üçüncü kişi aksiyon ile rol yapma oyunu ögeleri birleştirilerek devam etmişti. Bersia kıtasını kontrolünüz altına almak için Human Alliance veya Dark Legion olarak bir kez daha savaşa giriyorsunuz.

Hikaye boyunca belirli roller için askerler üretebiliyor ve ürettiğiniz askerlerinize seviye atlatabiliyorken, teçhizatınızı ve mühimmatınızı geliştirmeniz de mümkün oluyor. Ayrıca tercih ettiğiniz taraftaki orduları veya savaşın kaderini değiştirebilecek bireysel kahramanları da yönetebiliyorsunuz. Hazır kahramanlardan söz etmişken serinin hayranlarının favorisi olan Gerald, Kendall, Leinheart ve Renier karakterlerinin bu oyunda geri dönüş yaptıklarını söyleyeyim.

Kingdom Under Fire: The Crusaders oyununun PC versiyonu, yüksek çözünürlüklü görselliğin yanı sıra klavye, fare ve tam kontrol kolu desteğine sahip olacak.

Oyun şu an için ön-siparişe açık değil ama Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.