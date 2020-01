Kingdom Under Fire: The Crusaders, Yıllar Sonra PC'ye Geliyor

Ünlü Kingdom Under Fire serisinin ikinci oyunu Kingdom Under Fire: The Crusaders, bu yıl içerisinde PC (Steam) için de satışa sunulacak.

Kingdom Under Fire serisinin halihazırda iki oyunu bulunuyor PC platformunda. Bunlar serinin ilki Kingdom Under Fire: A War of Heroes ve geçtiğimiz sene satışa sunulan Kingdom Under Fire II. Blueside tarafından yapılan duyuru ile bu oyunların arasına bu yılın ilk çeyreğinde Kingdom Under Fire: The Crusaders da katılacak.

2004 yılının Ekim ayı içerisinde Xbox konsolu için satışa sunulmuş olan Kingdom Under Fire: The Crusaders, ilk oyunun devamı niteliğinde geliştirilmişti. Hikaye kaldığı yerden, üçüncü kişi aksiyon ile rol yapma oyunu ögeleri birleştirilerek devam etmişti. Bersia kıtasını kontrolünüz altına almak için Human Alliance veya Dark Legion olarak bir kez daha savaşa giriyorsunuz.

Oyunda belirli roller için askerler üretebiliyor ve ürettiğiniz askerlerinize seviye atlatabiliyorsunuz. Bununla birlikte, teçhizatınızı ve mühimmatınızı geliştirmeniz mümkün oluyor. Ayrıca, tercih ettiğiniz taraftaki orduları veya savaşın kaderini değiştirebilecek bireysel kahramaları da yönetebiliyorsunuz. Hazır kahramanlardan söz etmişken, hayranların favorisi olan Gerald, Kendall, Leinheart ve Renier karakterleri bu oyunda geri dönüş yapmışlardı.

Kingdom Under Fire: The Crusaders oyununun PC versiyonu yüksek çözünürlüklü görselliğin yanı sıra klavye, fare ve tam kontrol kolu desteğiyle satışa sunulacak.