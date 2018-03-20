Kingston Yeni HyperX Furry ve Impact DDR4 Modellerini Tanıttı

Bellek sektörünün öncü şirketi Kingston’ın oyun bölümü HyperX, HyperX FURY DDR4 DIMM ve HyperX Impact DDR4 SODIMM ramlerini yeni yüksek frekansa sahip modeller ile genişlettiğini duyurdu.

Yeni modellerin hız aşırtma özellikleriyle dikkatleri çektiğiniz söyleyen HyperX, FURY DDR4 modelinin 3466 MHz ve Impact DDR4’ün ise 3200 MHz hızlarında çalıştığını açıkladı. Furry ve Impact modellerinin 8GB’dan 64GB’a kadar çok farklı kit kombinasyonlarıyla piyasaya çıkacağını hatırlatan şirket, yeni ürünlerinin hangi alanlara odaklandığı bilgisini de paylaştı.

HyperX FURY DDR4’ün daha çok video düzenleme, 3B tasarım, oyun ve yapay zeka teknolojileri konusunda Intel ve AMD’nin son platformlarıyla uyumlu şekilde çalıştığı vurgulandı. Tak ve çalıştır özelliğinin standart DDR4 1.2v ayarlarında otomatik bellek hız aşırtmayı mümkün kıldığı belirtilirken, yeni FURY DDR4 ürünlerinin siyah BDK ile şık FURY asimetik ısı dağıtıcı dizaynıyla siyah, kırmızı ve beyaz renklerde bulunduğu da söylenenler arasında yer aldı.

Impact DDR4 SODIMM ailesinin 16GB’dan 64GB’a kadar geniş bir kit kombinasyonu bulunacağunu kaydeden HyperX, Impact modelinin daha yüksek frekans hızlarında çalışması ve etkili performans vermesi için tasarlandığının altını çizdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan HyperX'in DRAM işletme müdürü Kristy Ernt, “Tak ve çalıştır özelliğine sahip ramler ile deneyimlerini en üst düzeye çıkarmak isteyen kullanıcılar için HyperX DDR4 ürün yelpazemizi genişletmekten heyecan duyuyoruz. FURY DDR4 ve Impact DDR4 ailesine gelen bu yeni eklentiler asgari bir yatırım ile daha hızlı ve harika görünen yüksek kaliteli bileşenler elde etmek isteyenler için son derece ideal” ifadelerini kullandı. Her iki ürünün teknik özellikleriyse şöyle sıralandı:

HyperX FURY DDR4 Teknik Özellikleri

Modül Kapasitesi

Tekli: 4GB, 8GB, 16GB

2’li kit: 8GB, 16GB, 32GB

4’lü kit: 16GB, 32GB, 64GB

Frekans: 2400MHz, 2666MHz, 2933MHz, 3200MHz, 3466MHz1

Gecikme Süresi: CL15, CL16, CL17, CL18, CL19

Voltaj: 1.2V

Çalışma Sıcaklığı: 0°C to 85°C

Boyutlar: 133.35mm x 34.04mm

HyperX Impact DDR4 SODIMM Teknik Özellikleri

Modül Kapasitesi

Tekli: 4GB, 8GB, 16GB

2’li kit: 8GB, 16GB, 32GB

4’lü kit: 16GB, 32GB, 64GB

Frekans: 2400MHz, 2666MHz, 2933MHz, 3200MHz2

Gecikme Süresi: CL14, CL15, CL17, CL20

Voltaj : 1.2V

Çalışma Sıcaklığı: 0°C to 85°C

Boyutlar: 69.6mm x 30mm