Kiralık Araçlar Tamamen Otonom Sisteme Geçecek

İnsanların hiçbir müdahalesi bulunmadan çalışan otonom sistemlere kiralık araçlar da dahil oldu. Tesla gibi şirketlerin Autopilot modunu denediği ve tamamen sürücüsüz sistemlere doğru geçildiği günümüz dünyasında, kiralanan araçların da otonom sistemle yönetilmesi neden mümkün olmasın?

Kiralık araçlar veya taksi hizmeti veren kuruluşlar, artık kullanıcılara çok daha fazla seçenek sunmak istiyor. Örneğin Uber, son olarak müşteriler için sessiz mod seçeneğini sunmuştu. Bu özelliği kullananlar, taksiciyle konuşmadan yollarına devam etmek istediklerini belirtmiş oluyorlardı. Otonom kiralık araçlar ise, çok daha farklı bir ütopyayı temsil ediyor.

Tamamen otonom sistem mümkün mü?

Bir şekilde sürücünün olmadığı ve kullanıcıların seyahat keyfini bozmadığı otonom kiralık araç sistemi, aslında göründüğü kadar imkansız değil. Bu sistemin tam olarak oturabilmesi için, bir miktar daha zamana ihtiyaç duyuluyor.

Bu sistemin kullanılacağı öncelikli yerlerden birisi de havaalanları olacak. Uçağa yetişmek isteyen kullanıcılar, hızlı bir şekilde otonom araçlara bindikten sonra trafiğin daha az olduğu yerlerden havaalanına ulaştırılacak. Hemen ardından araç kendi benzinini alıp yıkama işlemlerini de tamamladıktan sonra eski yerine dönecek. Sistem, tamamen ütopya gibi görünse bile şu an bazı yazılım firmaları buna çok yaklaştı.

Bu tür otonom araçların bir diğer özelliği de, mevcut durumu hızlı bir şekilde bildirmeleri. Örneğin aracın yakıtı azalmışsa veya lastik hava basıncı düşmüşse, bu daha önceden araç sahibine veya şirkete bildirilir. Böylece araç kiralayanların çok daha keyifli bir deneyim kazanmaları sağlanacak.