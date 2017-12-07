Kırılmaz Cam Koruyucular için Toplama ve İmha Kararı Alınabilir

Tüketici Genel Müdürlüğü, Ankara’da çeşitli noktalara baskınlar yaparak “kırılmaz cam” olarak adlandırılan ürünleri topladı. Toplanan ürünleri laboratuvara gönderen müdürlük, çıkan sonuçlara göre üretici ve ithalatçılara ceza yağdıracak.

Kırılmaz cam olarak tabir edilen ürünlerden satın alan ve düşme sonucu telefonları kırılan vatandaşlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne yüzlerce başvuru yapmıştı. Artan şikayetler sonrasında harekete geçen bakanlık, ilk olarak Ankara’da çeşitli baskınlar düzenleyerek, kırılmaz cam ismiyle satılan ürünlerden numuneler topladı. Toplanan numuneler laboratuvara gönderilerek, bunların kırılmaz olup olmadığını araştırma kararı alan yetkililer, denetimlerin Türkiye’ye genelinde yapılması kararı aldı. Yapılacak araştırmanın ardından tüketiciyi yanlış yönlendirdiği tespit edilen üretici ve ithalatçıların ise yüksek miktarlarda cezalarla karşı karşıya kalacakları söylendi.

Türkiye’de 10 farklı kurum ve kuruluşun piyasaya denetimi yapabildiğinin altını çizen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Koruması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yetkilileri, kendilerinin de oyuncak, tekstil, ayakkabı, kırtasiye, mobilya, deterjan, çocuk bakım ürünleri, cep telefonu aksesuarları gibi ürünlerde yıllık veya şikayet üzerine denetim yaptıklarını kaydettiler. Takip ettikleri ürünleri fiziksel ve kimyasal olarak incelediklerini, bir sorun bulmaları karşısındaysa toplama ve imha kararı aldıklarını kaydeden yetkililer, kırılmaz cam araştırmasında da benzer bir sonuç bulmaları durumunda, aynı uygulamaya gidebileceklerinin altını çizdiler.

Kılıf, cam koruyucu vb. telefon aksesuarlarının çeşitli noktalarda incelendiklerini aktaran bakanlık yetkilileri, “Bu ürünlerde, ürünlerin kimyasal içerikleri incelenmekte ve özellikle nikel ve kadmiyum açısından denetlenmektedir. Ürünlerden güvensiz olanlar tespit edilirse toplanması, imhası, ithalatçı ve üreticilerine idari para cezası verilmekte; cezalar kamuoyuna ilan edilmektedir. Cep telefonu aksesuarları yakın bir zamanda İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemine (GTB-İRİS) de dahil edildi. Böylece 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren sadece piyasada değil; ithalat aşamasında da denetlenecek” dediler.