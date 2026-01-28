Kış Şartlarında Kimin Menzili Daha Uzun? Beklenen Kapışma Sonuçlandı

Elektrikli otomobillerin en büyük sorunu aslında kış mevsimi. Elektrikli araç satın almak isteyen kullanıcıların çoğu elektrikli otomobillerin kış şartlarındaki durumlarını merak ediyor. Bu noktada yapılmış önemli bir karşılaştırma aslında elektrikli araçların kış şartlarındaki performanslarını açıkça gösteriyor. İşte detaylar...

Kış Şartlarında Elektrikliler Karşı Karşıya! Kim Kazandı!

Gerçek yol koşullarında yapılan menzil testi, Sekizsilindir YouTube kanalında Etem Sayın tarafından gerçekleştirildi. Testte Kia EV3, Togg T10F, Togg T10X, Tesla Model Y, Volvo EX30 ve KGM Torres EVX gibi Türkiye’de sıkça konuşulan elektrikli modeller yer aldı.

Araçlar aynı şartlarda kullanılarak tüketim ve test menziline göre sıralandı. Test sonuçlarına göre 81,4 kWh bataryaya sahip Kia EV3, 430 km test menziliyle listenin zirvesine yerleşti. Onu Togg T10F ve Togg T10X takip ederken, Tesla Model Y ve Volvo EX30 da rekabetin içinde kalmayı başardı.

Ortaya çıkan tablo, pil kapasitesinin tek başına menzil için yeterli olmadığını bir kez daha gösterdi. Yapılan değerlendirmelere göre kış şartlarında menzili belirleyen en önemli unsurlar aerodinamik yapı, araç ağırlığı ve ısıtma sistemi olarak öne çıkıyor.

Çok soğuk havalarda PTC ısıtıcı ile sıradan bir ısı pompası arasındaki farkın azaldığı belirtilirken, gelişmiş termal yönetim sistemlerinin bu noktada fark yarattığı vurgulanıyor. Testte ayrıca pil kimyası farkı da net biçimde hissedildi.

Soğuğa daha duyarlı olan LFP pilli modellerin kış koşullarında dezavantaj yaşadığı NMC pilli araçların ise daha dengeli menzil sunduğu görüldü. Paylaşılan bu veriler elektrikli otomobil tercihinde yalnızca katalog değerlerine bakmanın yeterli olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...